“مباشر وفعال” رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd للمستفيدين الحاليين والجدد 1443

بعد بدء عملية نقل مستفيدي الضمان الاجتماعي الحاليين إلى النسخة المطورة من البرنامج وتحديد الوزارة أن عملية النقل لا تتم إلكترونيًا فقد اتجه بحث معظم المستفيدين حول طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور -حيث أن عملية التسجيل متاحة حتى أكتوبر القادم- من أجل استمرار توفير معاش المستفيد الشهري بدون توقف، على أن تكون الشروط الجديدة المحدثة منطبقة كليًا على المستفيدين الحاليين وكذلك الجدد سواء كانوا مطلقين أو أرامل أو عاطلين عن العمل أو موظفين أو أيًا كانت الفئة التابعين لها، ويتم التقديم في البرنامج بطريقة سهلة إلكترونيًا بدون مجهود من المواطنين مراعاةً لراحتهم والتيسير عليهم تابعونا لمعرفة الآلية الصحيحة للتسجيل.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd

تم توفير رابط مخصص لاستقبال طلبات التقديم في الضمان الاجتماعي المطور سواء للمستفيدين الحاليين أو الأشخاص الجدد الراغبين في التقديم، وهذا الرابط تم إتاحته منذ قرار الوزارة في شهر نوفمبر من العام الماضي 2021 لبدء عملية تطوير الضمان الاجتماعي وحددت أن نهاية شهر أكتوبر القادم هي نهاية موعد نقل وتسجيل المستفيدين الحاليين في البرنامج لهذا يجب الإسراع في التسجيل.

مع العلم أن المعاش لن يتأثر بشيء للمستفيدين الحاليين لحين مراجعة الشروط الجديدة مع أحوالهم للموافقة على الطلب أو رفضه، لذلك نجد إقبال كبير من المواطنين السعوديين على برنامج الضمان الاجتماعي المطور من أجل الاستفادة من المعاش الشهري المخصص لهم الذي يعينهم على المعيشة التي ازدادت صعوبةً في الفترة الأخيرة، ورابط التسجيل من هنا.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين القدامى والجدد

يتم التقديم في البرنامج سواء من قبل الحاليين أو الجدد ويقوم البرنامج بمراجعة الشروط أولًا معهم حتى يتم قبول الطلب أو رفضه، أما عن آلية التسجيل في الضمان الاجتماعي فهي: