تمويل الراجحي | التقديم على التمويل الشخصي والعقاري والسيارات

مصرف الراجحي من أكبر المصارف في السعودية وأكثرها تعاملاً مع المواطنين والمقيمين. ويوفر تمويل الراجحي العديد من البرامج للتمويل الشخصي والعقاري وتمويل السيارات.كذلك يقدم مصرف الراجحي بالمملكة الكثير من التسهيلات للعملاء والتي تتضمن برامج التمويل المختلفة التي تناسب احتياجات الجميع من المواطنين والوافدين على اختلافها. وبجانب برامج التمويل، يتعامل المصرف إلكترونياً حيث يمكن للمتقدم تقديم الطلب عن طريق موقع المصرف أو تطبيق الجوال فقط ليحصل على الخدمة خلال دقائق. في هذا المقال نعرض تفصيلاً برامج التمويل النقدي والعقاري وتمويل السيارات المقدمة من مصرف الراجحي بجانب الأوراق والشروط اللازم توافرها لتقديم طلبات الدعم وأخيراً رابط التقديم.

التمويل الشخصي من تمويل الراجحي:

تقدم برامج التمويل الشخصي المختلفة دعماً مادياً يصل في بعض البرامج إلى مبلغ 2 مليون ريال. وتتميز جميع البرامج بكونها تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وأن لها خطط سداد مرنة، كما أن التقديم على طلب التمويل يستغرق وقتاً قصيراً يصل في بعض البرامج إلى 30 دقيقة فقط. والآن نذكر بإيجاز هذه البرامج قبل أن نتحدث عنها تفصيلاً.

برنامج التمويل الشخصي وطني وبرنامج تمويل وطني المرن الخاص بالعاملين الموشكين على التقاعد وبرنامج التمويل بضمان العقار وبرنامج تمويلك حتى العاشرة مساءً والذي يمكنك من الحصول على التمويل فور التقديم عليه ما بين الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً.

شروط الحصول على تمويل الراجحي الشخصي الوطني:

هذا التمويل متاح للمواطنين والمقيمين.

ألا يزيد عمر العميل عن 60 عاماً للموظف و 70 عاماً للمتقاعد في تاريخ آخر سداد.

ألا يقل راتب المواطن السعودي العامل عن 2000 ريال والمتقاعد عن 1900 ريال.

أن يكون راتب المتقدم الوافد 5000 ريال على الأقل.

تقديم تعريف وتثبيت الراتب برفقة نموذج طلب التمويل.

يمكنك الوصول إلى حاسبة التمويل الشخصي.

شروط الحصول على تمويل وطني المرن:

أن يكون المتبقي للعميل حتى التقاعد خمس سنوات على الأكثر.

كذلك ألا يقل مبلغ التمويل عن 8 آلاف ريال وألا يزيد عن 2 مليون ريال.

مدة التمويل تصل إلى 5 سنوات.

توجد فترة سماح لتحويل راتب التقاعد إلى مصرف الراجحي.

التمويل بضمان العقار:

تمويل الراجحي بضمان العقار هي خدمة متاحة للمواطنين السعوديين فقط.

يمكن أخذ الدخول الأخرى في الاعتبار ليصبح الحد التمويلي 50% من قيمة الدخول بحدٍ أقصى.

يمكن تقديم تمويل يصل إلى 70% من قيمة العقارات و 60% من قيمة الأراضي.

يجب ألا يقل الراتب في القطاعات الحكومية عن 5000 ريال وفي القطاعات الخاصة عن 7500 ريال.

القيمة التمويلية تبدأ من 50 ألف ريال وحتى 3 ملايين ريال بحد أقصى لأصحاب الرواتب الثابتة والوحدات السكنية أو الأراضي.

تمويل الراجحي للسيارات:

يمكنك الحصول على سيارة أحلامك عن طريق التقسيط أو الإيجار التمليكي، حيث يقدم مصرف الراجحي عدد كبير من برامج تمويل السيارات التي تناسب الجميع كما أن للمصرف 11 معرضاً للسيارات منتشرة في جميع أنحاء المملكة.

هذه البرامج تقدم هامش ربح تنافسي كما أن هناك إمكانية التمويل بدون مقدم والحصول على تمويل يصل إلى 2 مليون ريال. برامج التمويل للسيارات من مصرف الراجحي هي:

تمويل شراء السيارات بالتقسيط.

تمويل الإيجار التمليكي للسيارات.

أمن على سيارتك.

كذلك عروض ومكافآت مصرف الراجحي على السيارات.

التمويل العقاري من مصرف الراجحي:

يقدم تمويل الراجحي للعقارات لائحة كبيرة من الخيارات، فإذا كنت ترغب في شراء عقار جديد أو إعادة هيكلة التزاماتك العقارية أو التعامل في العقارات الاستثمارية أو حتى شراء الأراضي فستجد مبتغاك لدى برامج التمويل العقاري لمصرف الراجحي. جميع البرامج تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية والرد على طلبات التمويل يصل خلال 10 أيام.

أما عن قائمة برامج التمويل العقاري فهي كالتالي:

برنامج شراء منزل.

برنامج شراء الأراضي.

التمويل بضمان العقار.

الاستثمار العقاري.

تمويل عقاري وشخصي.

التمويل المعجل والمدعوم.

برنامج حماية الممتلكات وما تحتويها.

طرق التقديم على طلب التمويل: