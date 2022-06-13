نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اسماء المرشحين للحج 2022” الداخلي موقع وزارة الحج والعمرة localhaj.haj.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على اسماء المرشحين للحج 2022، والتي زاد البحث عنها بين المواطنين وخاصة في الدقائق القليلة الماضية، وهذا حيث إنه يتم الإعلان عن نتائج القرعة الخاصة بالمتقدمين في الحج الداخلي للعام 1443 عبر موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني، وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال على كيفية القيام بالاستعلام بكل سهولة ويسر عن طريق الموقع الرسمي لذلك، ونتمنى أن يتم قبولك وتكون من حجاج هذا العام، فتابع معنا سيدي وسيدتي المتابعين.

رسائل الحج

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة منذ حوالي أسبوع عن فتح باب التقديم والقبول في قرعة الحج الداخلي لهذا العام، حيث إن أعداد الحجاج التي تم تحديدها العام محدودة، وقد تقدم مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وتشوقون لمعرفة النتائج الخاصة بهم.

تجاوزت أعداد المتقدمين لأداء مناسك حجّ 1443هـ 390 ألف طلب، عبر #تطبيق_اعتمرنا، والمسار الإلكتروني الخاص بالحجّاج من داخل المملكة.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلام_آمنين pic.twitter.com/R6t5YfCDap — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) تجاوزت أعداد المتقدمين لأداء مناسك حجّ 1443هـ 390 ألف طلب، عبر #تطبيق_اعتمرنا، والمسار الإلكتروني الخاص بالحجّاج من داخل المملكة.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلام_آمنين pic.twitter.com/R6t5YfCDap — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 10, 2022

حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي عبر “تويتر” عن أعداد المتقدمين للحج من داخل المملكة العربية السعودية هذا العام، والتي تجاوزت أعدادهم إجمالا ال390 ألف طالبا للحج للعام 1443.

قرعة الحج 2022 السعودية

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة في المنشور الخاص بالتقديم على الحج 1443 الداخل عن الموعد الذي سيتم الإعلان فيه عن نتائج قرعة الحج المتقدمين، وهو يوم 13 يونيو 2022، وكان آخر يوم للتقديم هو 12 يونيو 2022.

ولا تستغربوا سرعة ظهور النتائج، حيث يتم فرز المتقدمين بشكل مميكن وإلكتروني، وهذا ما يجعل ظهور النتائج سريعا بشكل يجعل النتائج جاهزة في غضون ساعات أو دقائق حتى، وهذا بناء على الشروط والمنهجية التي وضعتها الوازارة للمقبولين.

اسماء المرشحين للحج 2022

وسنتابع معكم اسماء الأشخاص الذين تم قبولهم واصبحوا مرشحين للحج 2022، وهذا ما تتيحه الوزارة بشكل إلكتروني وسهل، ومن المفترض أن يتم إرسال رسائل نصية SMS عبر جوالات المقبولين والغير مقبولين أيضا، ولكن يمكنكم متابعة التفاصيل داخل الموقع، أو في حالة اذا تأخر وصول الرسالة لكم.

رابط الاستعلام عن طلب الحج

ويمكنك الاستعلام عن طريق اتباع الخطوات المبسطة والموضحة التالية:

اذهب إلى موقع الحج الداخلي التابع لوزارة الحج والعمرة localhaj.haj.gov.sa.

بدون الحاجة إلى تسجيل دخول، قم بالضغط على استعلام عن طلب.

سيطلب منك إدخال بيانات أساسية (مثل رقم الهوية).

ثم أدخل هذه البيانات وانقر على زر الاستعلام لتظهر لك النتيجة.

وفي حالة واجهتك أية مشكلة فلا تتردد في ترك تعليق لنا بالأسفل، ونسأل الله أن يتم قبولك في الحج.