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يتميز خبز التورتيلا أنه غير مكلف وأيضا سريع التحضير بالإضافة إلى إستخدامه في العديد من الحشوات وفي عمل السندوتشات المختلفة فهو لذيذ الطعم واليوم سنقدم لكم طريقة تحضير خبز التورتيلا بكل سهولة وبحشواتها اللذيذة. طريقة عمل خبز التورتيلا المكونات 2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت النباتي. مقادير حشو خبز التورتيلا بالشاورما صدر دجاج مقطع شرائح.

ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من المستردة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

شرائح من مخلل الخيار.

شرائح من الجبنة الشيدر.

5 ملاعق كبيرة من المايونيز. طريقة تحضير خبز التورتيلا نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الدقيق والملح والسكر والبيكنج بودر.

ثم نقوم بمزجهم جيدا ثم نضيف إليهم الزيت ونقلبهم جيدا.

ثم نضيف الماء إليهم ونعجن الخليط جيدا لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

بعد ذلك نغطي العجينة بغطاء بلاستيكي ثم نتركها في مكان جاف لمدة عشر دقائق لترتاح.

ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات ونغطيها ونتركها ترتاح لمدة عشر دقائق أخرى.

بعد ذلك نقوم بأخذ كرة ونفردها على شكل دائري.

نقوم بإحضار طاسة غير لاصقة نرفعها على نار هادئة ونضع فيها خبز التورتيلا وعندما ينضج نقلبه على الجهة الأخرى.

نلف خبز التورتيلا جيدا حتى نحافظ على طراوة الخبز بعد ذلك نقوم بإعداد الحشوة.

في وعاء عميق نضيف صدر الدجاج المقطع ثم نضيف عليه الملح والمستردة.

بعد ذلك نضيف الفلفل الأسود والخل والصلصة وزيت الزيتون ونمزجهم جيدا.

نقوم بتغطية الدجاج بالتتبيلة وندخله إلى الثلاجة لمدة ساعة ونصف.

ثم نقوم بإحضار مقلاة كبيرة ونرفعها على نار عالية نضيف فيها الدجاج ونقلبها جيدا ونتركها حتى تنضج.

ثم نأخذ خبز التورتيلا ونقوم بوضع المايونيز عليه ثم نقوم بإضافة شرائح الخيار المخلل.

ثم نضيف شرائح الجبنة ونضيف فوقها حشوة الدجاج. عمر شويل - جدة طريقة عمل خبز التورتيلا بخطوات بسيطة وسهلة - ثقفني

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