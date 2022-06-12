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السمبوسك تعتبر من أكثر الأصناف التي يطلبها العديد من الأشخاص بجانب الأطباق الرئيسية، خاصة في العزومات، لأنها تتميز بمذاق ها الذي لا يوجد أروع منه، ويمكن حشوها بالجبن الكيري، أو الدجاج، أو اللحم وغيرهم من الحشوات المميزة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل عجينة السمبوسك. طريقة عمل عجينة السمبوسك المكونات كوبان كبيران من الدقيق.

١٥٠ مل من الماء الفاتر.

سبعة جرام من الملح الناعم.

لدهن الطبقات

ثلاث ملاعق كبيرة زيت نباتي.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق. خطوات التحضير عجينة السمبوسك ادمجي الملح مع الماء الفاتر، والدقيق بعد نخله جيدا، لكي تكوني عجينة طرية، ثم اتركيها جانبا لمدة ستون دقيقة، حتى ترتاح.

قسمي العجينة إلى عشر كور متوسطة الحجم، ثم ادهنيهم برشة من زيت الذرة، ثم ضعيهم على سطح مسطح واتركيها جانبا لمدة عشر دقائق.

قومي بفرد الكور على هيئة دوائر بيضاوية، ثم ادهنيهم بزيت الذرة وملعقتان الدقيق، ثم رصي جميع الكور فوق بعضها البعض.

افردي العجين على هيئة مستطيل، ثم احضري صاج وضعيه مقلوب على درجة حرارة منخفضة.

ضعي عجينة السمبوسك على دهر الصاج، حتى يصبح لونها ذهبي فاتح، ثم قطعي العجينة إلى ثلاث أجزاء بالطول، ثم ضعيها في كيس نايلون داخل الفريزر لحين الاستخدام. طريقة عمل عجينة السمبوسك البيتي المقرمشة المكونات أربع كؤوس كبيرة من طحين المخبوزات.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقتان صغيرتان من الخل الأبيض

٢٠٠ مل من الماء الدافئ. مكونات الحشوة نصف كيلو لحم بقري مفروم معصج.

كوبان صغيران من الجبن الكيري. طريقة تحضير عجينة السمبوسك البيتي المقرمشة قومي بدمجي الماء الدافئ مع الطحين، والخل، والملح جيدا، حتى تتكون عجينة لينة، ثم اتركيها جانبا لمدة ثلاثون دقيقة، لكى ترتاح.

ثم قسمي العجينة إلى ٨ كرات، ثم افرديهم بالنشابة جيدا، ثم ادهنيهم بزيت الذرة، وملعقة من النشا والطحين، ثم ضعي العجين فوق بعضه، حتى يكون طبقات.

افردي طبقات العجين على هيئة شكل مستطيلي، ثم ضعي العجين على صاج ساخن، حتى تجف العجينة، ثم قطعي العجينة إلى أربع مستطيلات. عمر شويل - جدة طريقة عمل السمبوسك في البيت بكل سهولة مثل الجاهزة - ثقفني

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