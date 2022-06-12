نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرامة تشغيل العمال تحت أشعة الشمس بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة غرامة تشغيل العمال، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، عبر متحدث الوزارة الرسمي السيد سعد آل حماد، بأن عقوبة قيام رب العمل بتشغيل العمال التابعين له تحت أشعة الشمس تصل غرامتها إلى دفع مبلغ قدره 3 آلاف ريال عن كل عامل يعمل لديه، هذا وقد أكد بأن هذه العقوبة قد وردت في لائحة عقوبات الوزارة بالمادة السادسة في الجدول الخاص بالمخالفات والعقوبات، وفي حال قيام صاحب العمل بتعمد تشغيل العامل تحت أشعة الشمس أو بأي من الظروف المناخية الصعبة والسيئة دون العمل علي اتخاذ أي احتياطات صحية لازمة في هذه الأوقات وبالحالات التي تحددها الوزارة، فتصل المخالفة لدفع 3 آلاف ريال لكل عامل، وسوف نوضح لكم تفاصيل قرار غرامة تشغيل العمال.

غرامة تشغيل العمال

ناشد القائم بأعمال وزارة الموارد البشرية كافة المنشآت العاملة بالقطاع الخاص في المملكة العربية السُّعُودية، بضرورة تنظيم ساعات العمل مع العمل علي مراعاة ما ينص عليه قرار الوزارة، حتي لا يتم توقيع عقوبات علي صاحب المنشأة، علماً بأن التكرار للمخالفة يزيد من مضاعفة العقوبات علي المنشأة.

نظام عمل تشغيل الأطفال

وقد أكدت النيابة العامة بأنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يتم تشغيل الطفل قبل وصوله لعمر 15 عامًا، وذلك بالاستناد إلى نظام حماية الطفل ووفق نظام العمل، وذلك باليوم العالمي المخصص لمكافحة عمل الأطفال.

وينص نظام حماية الطفل علي حظر تشغيل الطفل قبل وصوله عمر الخامسة عشرة، كما يمنع منعاً باتاً أن يتم تكليفه بأي أعمال تضر بسلامة الأطفال أو بصحتهم البدنية والنفسية، أو أن يتم استخدامه في أي أعمال عسكرية أو أعمال مرتبطة بالنزاعات المسلحة.

ومن حق الوزير المعني بهذا الأمر أن يقوم برفع السن في عدد خاص من الصناعات أو في المناطق المناسبة لذلك، ويجوز له أن يتم السماح بتشغيل الأطفال الذين تقع أعمارُهم بين عمر 13- 15 عام بأعمال خفيفة وفق نظام العمل.

رَقَم التبلغ عن التشغيل المتعمد تحت أشعة الشمس

أعلنت وزارة الموارد بأن يستطيع جميع المواطنين داخل الأراضي السُّعُودية التبليغ عن أي مخالفة تخص هذا القرار بواسطة التواصل على الرَّقَم المخصص الموحد التابع للوزارة وهو رَقَم 19911، أو التبليغ عن طريق تطبيق الوزارة الموحد الذي يخص البلاغات والشكاوى.