نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف احسب تمويل امكان لتقسيط المشتريات بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف احسب تمويل امكان الذي يعتبر من أنواع التمويل داخل المملكة العربية السعودية وتوفر الشركة خيارات عديدة للمواطنين من الأفراد المقيمين والمواطنين، ولكنها ألزمت بضرورة الاطلاع على شروط قرض إمكان الراجحي بالتفصيل والتي تُطبق على جميع الفئات وذلك قبل تقديم طلب تمويل إمكان الراجحي الذي يستخدم في العديد من الأشياء منها تقسيط المشتريات أو تقسيط جوال لدى الجهات المعتمدة أو غيرها من الاحتياجات الأساسية.

كيف احسب تمويل امكان

حاسبة تمويل إمكان الراجحي عبارة عن أداة تستخدم من خلال الموقع الإلكتروني لإمكان وتستخدم من خلال إدخال العديد من البيانات المطلوبة وعن كيف احسب تمويل امكان فيمكن من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية لإمكان الراجحي.

يتم اختيار نوع التمويل سواء الإضافي أو الميسر.

يتم إدخال القيمة الإجمالية للتمويل مع مراعاة كتابتها مقدرة بالريال السعودي.

اختيار فترة السداد إذ قامت الشركة بتوفير سداد قيمة التمويل على مدار عام أو عام ونصف وعامين.

يتم النقر على مبلغ التمويل والانتظار حتى يظهر لك المسموح لك الحصول عليه من خلال الشركة.

تمويل المشتريات من إمكان الراجحي

يمكن تقسيط الجوالات من جرير أو العديد من الجهات الأخرى من خلال الحصول على تمويل المشتريات من خلال إمكان الراجحي، ومن أجل الاشتراك في هذا النوع لا بد من توافر العديد من الشروط ومنها:

أدنى قيمة لرواتب الموظف الحامل للجنسية السعودية لا بد أن يكون ألفين ريال سعودي.

بينما الوافد لابد ألا يكون راتبه أقل من خمسة آلاف ريال سعودي.

مسموح للمتقاعدين بالحصول على التمويل من إمكان لتقسيط المشتريات إذا كان راتبه لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

كما أن السن لا بد ألا يكون أقل من ثمانية عشر عام عند تسجيل الطلب لتمويل المشتريات.

وتوفر الجهة العديد من المميزات لهذا التمويل من بينها الحصول على مبلغ يصل إلى خمسين ألف ريال سعودي ويتم سداد القيمة على مدار عامين، ولم تُلزم العملاء أيضًا بأن يقوموا بتحويل الرواتب إلى الشركة وبدون شرط أن تكون الجهة التي يعمل بها المواطن معتمدة لدى إمكان خلال الفترة الحالية، وتتولى الشركة مهمة متابعة الطلب بعد إرساله.