نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب تمويل إمكان الراجحي وأنواع المنتجات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة تقديم طلب تمويل إمكان الراجحي تعتبر من أهم الخدمات المتوفرة للموظفين في المملكة العربية السعودية العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي فقد استطاعت الشركة أن تقدم خيارات ومنتجات عديدة تلبي احتياجات المستفيدين بدلًا من اللجوء لقروض البنوك السعودية، ويمكن استخدام حاسبة إمكان الراجحي للتعرف على مبلغ التمويل المسموح به من الشركة، كما أن رابط إمكان الراجحي تسجيل الدخول يوفر جميع تفاصيل المنتجات وأسعارها المتوفرة.

طلب تمويل إمكان الراجحي

هناك العديد من المميزات الخاصة بتمويل إمكان في السعودية من بين تلك المميزات إمكانية تقديم طلب تمويل إمكان الراجحي عبر التطبيق الذكي المجاني المتوفر وذلك من خلال التالي:

تثبيت تطبيق إمكان على جوالك.

ثم الدخول إلى أنواع ومنتجات التمويل المتوفرة.

يلي ذلك الحصول على المعلومات المطلوبة عن التمويل سواء الشروط أو المميزات أو الأوراق المطلوبة.

بعد تجهيز كافة المتطلبات ورفعها يتم إرسال الطلب إلى الشركة كي تتم مراجعته رسميًا.

أنواع منتجات تمويل إمكان الراجحي

أكدت الشركة على أن جميع منتجاتها تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وهذه من أهم مميزاتها وقد وفرت عروض التمويل التأجيري بالإضافة إلى تمويل تقسيط المشتريات من خلال الجهات المختصة وعلى رأسها التقسيط من مكتبة جرير عروض الجوالات الذكية وهناك أيضًا التمويل الميسر أو المصغر كما يُسمى في الوقت الحالي.

التمويل التأجيري من إمكان

يمكن الحصول على تمويل بقيمة تصل إلى مليون ريال سعودي للموظفين والمتقاعدين في ضوء التمويل التأجيري من شركة إمكان الراجحي، والسداد لفترة تصل إلى خمس سنوات بدون تحويل الراتب، كما أن العميل له الحق في الحصول على خدمات ما بعد البيع، ومن أجل الاشتراك في الخدمة لا بد من تجهيز المتطلبات التالية:

يقدم العميل نسخه من بطاقة الهوية الوطنية سارية المدة.

كما ينبغي تقديم نسخة من رخصة القيادة وتكون سارية أيضًا.

خطاب تعريفي بقيمة الراتب الذي يحصل عليه العميل.

تقديم عرض سعر للسيارة صادر من أحد المعارض.

كما ينبغي تقديم نسخة من العنوان الوطني وكشف حساب موجهة من البنك لآخر ثلاثة أشهر بقيمة الراتب ويتم تقديمها جميعًا إلى إمكان.