نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة تعلن إرسال رسائل نصية للمقبولين في حج 1443هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الحج والعمرة أعلنت منذ ساعات قليلة عن بدء مرحلة مراسلة المرشحين لموسم الحج 1443هـ الذين تقدموا لتأكيد طلبهم، وسوف يتم فتح بوابة التسجيل لهم مرة أخرى لاستكمال باقي إجراءاتهم وقد تم التنويه عبر الموقع الرسمي الإلكتروني تويتر لوزارة الحج والعمرة، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من اختيار المرشحين من بين المتقدمين وفق انطباق الشروط المنصوص عليها لأداء مناسك فريضة الحج 1443، وقد بلغت أعداد امتقدمين أكثر من 390 ألف مع العلم أن الأولوية للمحصنين ومن لم يحج من قبل.

وزارة الحج والعمرة بدء مرحلة مراسلة المرشحين للحج 2022

إضافة إلى ما سبق ذكره فالجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، قد وضعت آليات وشروط عبر رابط التسجيل للحج 1443 والتي تضمنت الحج لهذا العام، على عدد سيكون مليون حاج من المقيمين بالمملكة والخارج، مع مراعاة شروط التسجيل التي نص عليها أداء المناسك لهذا العام من قبل المسؤولين ومنها :

أولًا يجب أن يكون عمر الحاج لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.

يجب أن يكون عمر الحاج لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام. كذلك ألا يكون قام بأداء فريضة الحج من قبل.

كما يجب أن يكون الحاج محصن وفق درجات التحصين ضد كورونا المنصوص عليها.

المنصوص عليها. في النهاية لابد من أن يكون راغب الحاج خالي من جميع الأمراض المزمنة.

رابط اعتمرنا لاستكمال بيانات الحجاج 2022

كذلك صرحت مساء أمس وزارة الحج على ضرورة استكمال بيانات ورغبات الحجاج من خلال تطبيق اعتمرنا والمسار الإلكتروني للدخول في القرعة الإلكترونية وقد جاء نص التصريح كالتالي:

“للدخول في القرعة الإلكترونية الخاصة بالحجاج من داخل المملكة تأكد من استكمال بياناتك وإرسال الطلب”

موعد التسجيل في بوابة المسار الإلكتروني للحج 1443-2022

في الختام نوهت وزارة الحج والعمرة أيضًا في بيان لها التالي:

“للراغبين بأداء مناسك الحج من داخل المملكة.. بادروا باستكمال بياناتكم ورغباتكم عبر تطبيق اعتمرنا والمسار الإلكتروني للدخول في القرعة الإلكترونية”



كذلك صرحت الوزارة أن البوابة الإلكترونية مسار لحجاج الداخل بالمملكة والذي تم تخصيصه لاستقبال طلبات المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة للحج 1443 هي البوابة الوحيدة التي يتم من خلالها حجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل للأهداف التالية :