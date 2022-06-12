طريقة استخراج وثيقة عمل حر في السعودية 1443

يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة استخراج وثيقة عمل حر على محرك البحث “جوجل”، وتُعتبر هذه الشهادة أحد أبرز الشهادات المعتمدة التي تمنحها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للمواطنين الذين يعملون بالنشاط التجاري، ومن الجدير بالذكر أن بوابة العمل الحر تقدم فرص عمل لتخصصات كثيرة للشباب السعودي بهدف التقليل من أعداد البطالة، ويجب أن تتوفر عدة شروط في كل الشباب الراغب في الحصول على هذه الشهادة التي تمكنهم من إنشاء مشروعهم الخاص سنوضحها لكم خلال المقالة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية إصدار وثيقة عمل حر إلكترونياً كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية إلغاء وثيقة العمل الحر، فإلى نص المقال.

استخراج وثيقة عمل حر

لكل مواطن سعودي يبحث عن فرصة عمل مناسبة له نوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لإستخراج وثيقة العمل الحر إلكترونياً كالتالي:

أولاً عليكم الولوج إلى الموقع الرسمي لبوابة العمل الحر .

. ثانياً ستجد أسفل الصفحة الرئيسية خيار “أصدر وثيقتك الآن” اضغط عليه.

ثالثاً قم بتسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

رابعاً قم بإدخال كود التحقق الذي وصلك في رسالة على جوالك ثم انقر متابعة.

خامساً قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الجوال وكلمة المرور وغيرها.

سادساً قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام.

سابعاً قم بالنقر على خيار “إنشاء حساب”.

ثامناً ستصلك رسالة على جوالك بها رمز التأكيد قم بتفعيله.

تاسعاً قم الآن بإدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد الهجري ثم انقر على “التالي”.

عاشراً ادخل كل البيانات المطلوبة مثل البريد الإلكتروني والإسم واللغات والتخصص والدرجة التعليمية والعنوان.

وأخيراً انقر الآن على أصدر وثيقتك الآن.

شروط وثيقة العمل الحر

لابد من توفر العديد من الشروط في كل الشباب السعودي الراغب في الحصول على الوثيقة، ونوضح لكم أبرز الشروط كالتالي:

أولاً لابد أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية السعودية.

ثانياً أن يكون عمره 18 عام أو أكبر.

ثالثاً أن يكون لديه حساب مفعل على منصة أبشر.

وأخيراً نكون قد وصلنا الآن إلى نهاية مقالنا، ويُمكنكم ترك تعليق بالأسفل بسؤالك وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن