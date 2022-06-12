رابط الاستعلام عن الرواتب بالسعودية منصة اعتماد

تم إطلاق منصة اعتماد بهدف تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، فقد قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق المنصة في إطار الهيمنة الرقمية المسيطرة على تقديم الخدمات للمواطنين للعمل على توفير الوقت والجهد فضلاً عن السير نحو تحقيق أهداف ورؤية المملكة بحلول عام 2030م، وعلى هذا يتم من خلال المنصة الاستعلام عن كافة المعلومات الخاصة بالوظيفة سواء من حيث الراتب والحوافز وغيره، حيث من خلال خطوات محددة يتم تطبيقها بالمنزل دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب العمل، يحصل المواطن السعودي على البيانات المرغوبة.

رابط الاستعلام عن الرواتب الجديدة

يمكن زيارة منصة اعتماد من قبل المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي للمملكة والقطاع الخاص أيضاً، وذلك لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمالية حيث دائما ما تتطلع مؤسسات السعودية نحو تقديم الأفضل في شتى المجالات من خلال تطبيق كافة وسائل الرفاهية لمواطنيها، وفيما يلي الخطوات الخاصة بالتسجيل في المنصة حتى يتم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها:-

يتم الولوج إلى رابط منصة اعتماد الإلكترونية. يتم الانتقال إلى مستخدم جديد. يتم تدوين البيانات المطلوبة في الحقول الخاصة بها. عقب استكمال البيانات يتم إرسال رسالة ليتم تأكيد التسجيل. إرفاق الأوراق الرسمية الخاصة بالتسجيل. أخذ نسخة من نموذج التفويض ليتم إرساله إلى الغرفة التجارية ليتم اعتماده. ثم يقوم بإرفاق صورة التفويض إلى المنصة ليتم تفعيل حساب الشخص.

خطوات الاستعلام عن الراتب السعودي

فيما يلي الخطوات الواجب تطبيقها حتى يتم الحصول على بيانات الراتب بعد أن يتم إنشاء حساب عبر المنصة:

الانتقال عبر الاتصال بالإنترنت إلى منصة اعتماد الإلكترونية. من الواجهة الرئيسية يتم الضغط على تسجيل الدخول. الانتقال إلى قسم اعتماد الأفراد. إدخال بيانات المواطن المطلوبة في أماكنها المحددة. فور استكمال البيانات تظهر صفحة الاستعلام عن الرواتب. يتم النقر على موافق بعد التعرف على الشروط والأحكام. يتم النقر على أيقونة العرض للتعرف على تفاصيل الراتب.

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