رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور دخول sbis.hrsd

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عمر شويل - جدة رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور دخول المنظومة الجديدة للضمان من أهم ما يبحث عنه المواطنين في المملكة العربية السعودية بعد الإعلان بشكل رسمي عن بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية عن كافة شروط استحقاق معاش الضمان المطور، فبدأت منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي أطلقتها الوزارة في تلقي طلبات التسجيل في الضمان المطور ودراسه طلبات المتقدمين للتحقق من الأهلية والاستحقاق منذ شهر ديسمبر الماضي، حيث قالت الوزارة بأنها قامت بصرف أول معاش للضمان الجديد في يناير 2022، ويراعي تطبيق نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 أفضل الممارسات على مستوى دول العالم لعدد من البرامج المماثلة للبرنامج، ويرتكز الضمان الاجتماعي المطور على الاحتياج الفعلي للأسر المتقدمة في تحقيق الاستقرار المادي من خلال معاشات الضمان الجديدة وتغطية الاحتياجات الأساسية لهذه الأسر ومساعدتهم في تحسين الحياه الاجتماعية للمواطنين في المملكة العربية السعودية، وقمنا بإعداد تقرير مفضل من خلال هذا المحتوى لعرض تفاصيل نظام الضمان الاجتماعي المطور، وأهداف إطلاق نظام الضمان الجديد، وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، وخطوات الاستعلام عن الأهلية في الضمان المطور وشروط الضمان المطور للمتقاعدين والموظفين، وشروط استحقاق معاش الضمان المطور للعاطلين عن العمل وكشف متى يتوقف صرف معاش الضمان المطور عن المستفيد.

رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور دخول

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن إطلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية الخاصة بنظام الضمان المطور الجديد، ولكن نوهت الوزارة في السابق بأن منصة الضمان الاجتماعي الجديدة ومنصة الضمان القديم ستعملان بالتوازي حتى تاريخ 23 مايو 2022، ولكن نوهت الوزارة خلال الأيام الماضية عن قرار تمديد فترة التسجيل في الضمان المطور للمستفيدين الحاليين من النظام القديم حتى تاريخ 30 أكتوبر 2022 ميلادية، وعليه فسوف يتم نقل المستحقين إلى المنصة الجديدة بعد إنهاء تسجيلهم في النظام الجديد، وتقوم لجنة مختصة بالوزارة بدراسة الطلبات للتحقق من أهليتهم لشروط وأحكام الضمان المطور الجديد.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور

تقديم الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجا في المملكة.

تقديم خدمات التدريب والتأهيل للفئات القادرة على العمل.

تعزيز وتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأفراد القادرين على العمل من المستفيدين من معاشات الضمان المطور.

العمل على تحسين القوى العاملة بالمملكة وتحويل الأشخاص إلى أفراد منتجين وفاعلين في المجتمع.

يهدف النظام الجديد للضمان إلى التحقق من وصول أموال الزكاة لمستحقيه الفعليين.

تقديم خدمات التمكين والتوظيف للشباب بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

شروط القبول في الضمان المطور

يجب على المتقدمين تحقيق كافه شروط استحقاق نظام الضمان المطور بكل أحكامه، حيث يمكن توقف صرف الدعم عن المستفيد في حال تخلفه عن استيفاء شرط من شروط الاستحقاق الموضوع، كما ينبغي على المستفيد أن يقوم بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة للوزارة، حيث ذكرت الوزارة أنه في حال ثبوت عدم جدية المستفيد القادر على العمل في البحث عن وظيفة مناسبة يتم إيقاف صرف الدعم له، وفيما يلي شروط التقديم في معاش الضمان الاجتماعي المطور:

حالات إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

جاءت في لوائح نظام الضمان الاجتماعي الجديد الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف معاش الضمان المطور في المستفيدين، وفيما يلي جرد لكل هذه الحالات:

في حاله وفاة المستفيد.

إذا حدث تنازل من المستحق عن معاش الضمان المطور.

تواجد المستحق في أحد دور الإيواء أو احد المراكز العلاجية التابعة للحكومة.

في حال ثبت أن المستحق القادر على العمل لا يتقدم عبر منصات التوظيف التي اعتمدتها وزارة الموارد البشرية بالتنسيق مع صندوق تنميه الموارد البشرية.

إذا ثبت أن المستحق لا يقبل التدريب أو فرص العمل المناسب له.

عدم التزام المستفيد بتحديث بياناته على المنصة في حال طلب الوزارة منه في مدة زمنية لا تزيد عن 30 يوما شهرًا من تاريخ إعلامه بطلب التحديث الإلكتروني.

إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القابل للتأهيل والتدريب لم يلتزم بخطته التدريبية بشكل كامل.

في حال سفر المستحق خارج المملكة وإقامته لأكثر من عام خارج الأراضي السعودية.

عدم التزام رب الأسرة بتقديم كافة خدمات الصحة والتعليم لأفراد أسرته.

الضمان الاجتماعي المطور متى ينزل

موعد صرف راتب الضمان المطور بعد التسجيل يهم قطاع كبير من المتقدمين على نظام الضمان الجديد، وأكدت وزارة الموارد البشرية أنها تعمل على توحيد مواعيد نزول معاشات الضمان الاجتماعي الجديد والقديم في الوقت الحالي بحيث يكون في بداية كل شهر ميلادي، ويتم صرف الدعم للمستحق من الشهر التالي لظهور قرار قبور طلبه وإعلامه بنتيجة الاستحقاق.

طريقه الاستعلام عن الأهلية في الضمان المطور

يمكن للمتقدمين للاستعلام عن نتائج الأهلية في الضمان المطور من خلال تتبع الخطوات الإلكترونية التالية عبر شبكه الإنترنت دون الذهاب إلى احد مقررات في وزارة الموارد البشرية وتكبد عناء الوقت والجهد:

دخول على الموقع الإلكتروني وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. انقر على الخيار الخاص بخدمات الموقع. إدراج رقم السجل المدني بشكل دقيق. إدخال رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك. كتابة رمز التحقق المرئي. تسجيل الدخول على حسابك. تظهر أمامك على الشاشة قيمه معاش الضمان الاجتماعي المستحقة.

طريقة الضمان الاجتماعي المطور استعلام

تقدم وزاره الموارد البشرية عدة طرق للاستعلام عن أهلية الضمان عن بعد بدون مجهود، لذلك نكشف لكم كيفية الاستعلام عن المقبولين في الضمان المطور بكافة الطرق المقدمة من قبل الوزارة:

تقوم الوزارة بإرسال رسالة نصية لإبلاغ المتقدم بنتيجة قبوله حاله رقم هاتفي الجوال المسجل على المنصة.

يمكن الاستعلام عن أهلية الضمان المطور من خلال الاتصال على رقم الضمان المطور المجاني 19911.

يمكن للمتقدم والتحقق من أهلية الضمان المطور من خلال منصة الضمان المطور دخول واتباع الخطوات التالية: كتابه البيانات المطلوبة. اضغط على تبويب استعلام نتائج الضمان. انقر على أيقونة استعلام.



شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتقاعدين والموظفين والعاطلين عن العمل

كشف وكيل وزاره الموارد البشرية للضمان الاجتماعي السيد سلطان الجرس عن شروط استحقاق الضمان المطور لغير الموظفين والموظفين والمتقاعدين ووضح آلية استبعاد بعض الفئات من استحقاق معاش الضمان الجديد خلال لقاء تلفزيوني، وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحاته:

معيار الاستبعاد في معاشات الضمان الجديد يكون على حسب الدخل.

لا توجد فئات محدده مستبعدة من استحقاق الدعم المالي لمعاشات الضمان الجديد.

في حال كانت الدخل الكلي للأسرة المتقدمة اقل من تحقيق الاحتياجات الحياتية الأساسية فيكون لهم الأحقية في الحصول على المعاش.

المعيار الأساسي للاستحقاق في نظام الضمان المطور هو القدرة المالية في توفير احتياجات الحياه اليومية للمتقدم بغض النظر عن عمره.

تشمل معاشات الضمان الاجتماعي المطور المتقاعد والموظف وغير الموظف.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا بعد استعراض رابط منصة الضمان المطور دخول، كما قمنا بعرض شروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد مع كشف شروط الضمان الاجتماعي الموظفين والعاطلين عن العمل والمتقاعدين، وكيفية التقديم على معاش الضمان المطور ١٤٤٣ إلكترونيا، وحالات توقف صرف الضمان الاجتماعي المطور عن المستفيدين، وخطوات الاستعلام عن الأهلية في الضمان المطور بعدة طرق.