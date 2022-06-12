أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو 2022 بالمملكة العربية السعودية

أعلنت شركة أرامكو للنفط أسعار البنزين الجديدة الخاصة بشهر يونيو 2022، حيث تتم مراجعة شهرية على أسعار البيع حتى تتلاءم مع الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته، حيث يتم تغيير الأسعار الخاصة بـ لتر البنزين والغاز الطبيعي والسولار في السوق، والتي تتأرجح ما بين ارتفاع وهبوط طبقاً لقانون العرض والطلب بالسوق الداخلي إلى جانب سعر بيع النفط عالمياً، ويتم تحديد الأسعار الجديدة من خلال لجنة تسعير يتم تشكيلها تحت إشراف شركة أرامكو لتقوم في يوم العاشر من كل شهر بالكشف عن الأسعار الجديدة ليتم تطبقها في اليوم التالي بشكل رسمي داخل منافذ بيع الوقود بالمملكة العربية السعودية.

أسعار البنزين الجديدة بالسعودية لشهر يونيو

أمس تم الكشف بشكل رسمي عن أسعار بيع البنزين ومشتقات النفط بالمملكة العربية السعودية من قبل شركة أرامكو للنفط، وينتظر المواطنون شهرياً الإعلان عن الأسعار باعتبار المواد البترولية واحدة من أهم مصادر الاقتصاد بالمملكة بكافة دول العالم وعلى أساسها يتم تسعير باقي السلع الاستراتيجية الأخرى، وتعد السعودية من أكبر الدول المنتجة للنفط بين الدول العربية وتصدره إلى جميع دول العالم التي تعتمد على آبار المملكة في مدها بالطاقة سواء السولار أو البنزين أو الغاز المسال أو الديزل وغيره.

متى يتم تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين؟

بعد قيام اللجنة المختصة بمراجعة الأسعار وتحديد الأسعار المقرر العمل بها في محطات الوقود والبنزين بشتى أرجاء المملكة العربية السعودية، تقوم بالإعلان عنه في العاشر من كل شهر ميلادي، وتضع قائمة بالأسعار الخاصة بمشتقات البترول ليتم العمل بها في صباح اليوم التالي الموافق 11 من نفس الشهر، ومن الجدير بالذكر حرص شركة أرامكو على تقديم أفضل أنواع الوقود للمواطنين بالمملكة فضلاً عن توفيرها لوقود 91 ووقود 95 بمحطات البنزين ليلائم كافة أنواع السيارات الحديثة والقديمة.

قائمة أسعار البنزين ومشتقاته

فيما يلي سعر البنزين ومشتقاته لشهر يونيو ليتم العمل بها من يوم 11 من الشهر الجاري وحتى يوم 10 من الشهر القادم، وهي كما يلي: