أسعار أسطوانات الغاز الجديدة من شركة غازكو بالمملكة العربية السعودية

خلال الساعات الماضية قامت شركة الغاز والتصنيع الأهلية في السعودية والمعروفة باسم “غازكو” بالكشف رسمياً عن أسعار أسطوانات الغاز الجديدة ليتم تطبيقها خلال شهر يونيو الجاري، وقد أوضحت بأن سعر إعادة تعبئة الأسطوانة تم تحديده عند 18.85 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، وقد أكدت أن السعر الجديد لا يشمل تكاليف النقل من محطات التوزيع إلى المنافذ المختصة ببيعها في السوق المحلي بالسعودية، وذلك كما وضحت من خلال الرد على أحد أسئلة المواطنين عبر حساب الشركة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر بالمملكة تويتر.

غازكو تعلن سعر البيع الجديد لأسطوانة الغاز

تحرص شركة الغاز والتصنيع الأهلية بالمملكة التواصل الفعال مع المواطنين، وذلك من خلال التواصل معهم عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال الرد على أسئلة أحد المواطنين عبر تويتر الخاص بالشركة، أوضحت من خلاله سعر بيع الأسطوانة الجديد، مؤكدة بأن أسعار الغاز لا تشمل الأجور الخاصة بنقل الأسطوانات ولكنها متضمنة القيمة المضافة.

موعد تطبيق الأسعار الجديدة

من المقرر أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة داخل المملكة السعودية ابتداء من يوم أمس الموافق الجمعة 11 من شهر يونيو 2022م، وذلك كما أعلنت شركة أرامكو للنفط حيث يتم الكشف عن أسعار النفط ومشتقاته الجديدة الخاصة بكل شهر في يوم العاشر من كل شهر ميلادي، حيث يتم تعديل الأسعار بما يتوافق مع السعر العالمي، حيث يتم مراجعتها من قبل لجنة خاصة بالتسعير وقد حددت أسعار بيع غاز البترول المسال والكيروسين.

أسعار أسطوانات الغاز الجديدة

بعد أن تمت عمليات مراجعة الأسعار الخاصة بالطاقة وأسعار البنزين بالمملكة العربية السعودية من قبل لجنة متخصصة في ذلك تابعة لشركة أرامكو للنفط، أوضحت الشركة أن الأسعار خاضعة للأسعار العالمية والعديد من العوامل الداخلية والخارجية وأنها ما بين ارتفاع وانخفاض وفقاً أيضاً للأسعار الخاصة بالتصدير إلى الخارج، وقد تم الاستقرار على أسعار البنزين والغاز التالية ليتم تطبيقها بسوق النفط: