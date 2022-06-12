نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج الحج 1443 رابط استعلام عن نتائج القرعة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل localhaj في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد انتهاء فترة التسجيل في حج هذا العام ينتظر المتقدمين إعلان نتائج الحج 1443 من جانب وزارة الحج والعمرة، حيث بدأت الوزارة في استقبال طلبات التسجيل في الحج اعتباراً من يوم الجمعة بتاريخ الرابع من شهر ذي القعدة للعام الهجري الجاري عبر بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل أو موقع وزارة الحج والعمرة أو عن طريق تطبيق اعتمرنا، وبعد انتهاء فترة التسجيل لحجاج الداخل بالمملكة، بدأ الكثير يتوافد إلى الموقع الإلكتروني للوزارة للإطلاع على نتائج ترشيح الحج لمعرفة هل تم القبول ضمن أسماء المقبولين في الحج أم لا، ومن خلال المقال نوفر رابط استعلام عن نتائج حج الداخل عبر بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل الرسمي.

إعلان نتائج الحج 1443

تم الإعلان من جانب وزارة الحج والعمرة عن إغلاق باب التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بنهاية يوم السبت بتاريخ الثاني عشر من شهر ذي القعدة لعام 1443هـ الموافق لتاريخ الحادي عشر من شهر يونيو لعام 2022م، وفي الوقت الحالي ينتظر كافة المتقدمين إعلان وزارة الحج والعمرة نتائج الترشيح أو نتائج القرعة الإلكترونية المقرر إجراءها، حيث أكدت الوزارة على أن اختيار المتقدمين وترشيحهم سوف يكون من خلال قرعة إلكترونية.

وكانت قد أوجبت على كافة الراغبين في التقديم على حج هذا العام لأداء الفريضة ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط والشروط، حيث صرحت بأن التسجيل في الحج فقط يكون لمن تعدى عمره الخمسة وستون عاماً ميلادياً اعتباراً من مواليد الأول من شهر رجب لعام 1957م، أما عن الأولوية في القبول فتكون لمن لم يسبق له الحج بالأعوام السابقة، إلى جانب اكتمال التحصين ضد فيروس كورونا بحسب الحالة في تطبيق توكلنا ووفق اللائحة الصحية المعتمدة بالوزارة.

وقد أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة “م. هشام السعيد” على أن الوزارة ستغلق باب التسجيل في الحج لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين لتبدأ بعد ذلك في عمليات الفرز والقرعة الإلكترونية لاختيار المرشحين ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل في الحج والضوابط الخاصة به المعلن عنها.

ومن المقرر استقبال رسالة نصية على الجوالات المسجلة في الموقع تتضمن نتيجة ترشيح الحج 1443، ومن ثم منحهم صلاحية 48 ساعة لاستكمال دفع أجور الباقات التي قاموا باختيارها، ليتم بشكل آلي إصدار تصريح الحج لهم، ومن يرغب في الاستعلام عن النتائج فور إعلان نتائج الحج 1443 من جاب الوزارة بشكل رسمي، فيمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل (localhaj.haj.gov.sa). الاستعلام عن حالة الحجز لتصريح الحج (haj.gov.sa).

تجاوزت أعداد المتقدمين لأداء مناسك حجّ 1443هـ 390 ألف طلب، عبر #تطبيق_اعتمرنا، والمسار الإلكتروني الخاص بالحجّاج من داخل المملكة.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلام_آمنين pic.twitter.com/R6t5YfCDap — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) تجاوزت أعداد المتقدمين لأداء مناسك حجّ 1443هـ 390 ألف طلب، عبر #تطبيق_اعتمرنا، والمسار الإلكتروني الخاص بالحجّاج من داخل المملكة.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلام_آمنين pic.twitter.com/R6t5YfCDap — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 10, 2022

نتائج التسجيل في الحج عبر موقع وزارة الحج والعمرة

تم توجيه الدعوة من جانب وزارة الحج والعمرة لكافة الراغبين في أداء مناسك الحج من داخل أراضي المملكة العربية السعودية بالمبادرة باستكمال البيانات والرغبات عن طريق تطبيق اعتمرنا أو المسار الإلكتروني لحجاج الداخل للدخول في القرعة الإلكترونية، كما وجهت بضرورة التأكد من البيانات المسجلة في الموقع الإلكتروني.

ويجب العلم أنه في حال تم التسجيل في الحج من جانب عدة أفراد في طلب واحد، فسوف ينظر له النظام على أنه طلب واحد فقط، وبناءً على ذلك، ففي حال عدم استيفاء أحدهم لشروط التسجيل في الحج، فسوف يتم إلغاء الطلب بشكل كامل، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج حجاج الداخل خلال الساعات القليلة المقبلة بمشيئة الله تعالى.

وقد تم التصريح بشكل رسمي من جانب المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة عن أن الوزارة قد استقبلت من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وغيره من وسائل التسجيل الأخرى في الحج موسم 1443 ما يتعدى 390 ألف طلب، ويجب العلم أنه لا يتاح أمام الراغبين في أداء مناسك الحج من داخل المملكة إلا لمن يتوافر لديه تأشيرة مخصصة للحج.