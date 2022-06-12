المستفيدون من الضمان الاجتماعي المطور ومتى يتوقف دعم الضمان الاجتماعي

المستفيدون من الضمان الاجتماعي المطور، هم أكثر الفئات التي تتوجه إليهم، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية، من الأسر والأفراد المحتاجون، لبرامج الدعم المادي من الدولة، بهدف عدم تعريضهم لمشاكل ضيق ذات اليد، أو اضطرارهم إلى اللجوء، إلى قروض البنوك في السعودية، ولكن بشرط أن يكون هؤلاء المستفيدون من الضمان الاجتماعي المطور، ممن تنطبق عليهم شروط نظام الضمان المطور الجديد، وذلك عقب عمل الضمان الاجتماعي المطور دخول، ومراجعة حالتك الاجتماعية وكل الشروط المرصودة لكل فئة، مثل شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين، وشروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات، وكذلك شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين، وأيضًا شروط الضمان الاجتماعي المطور للعزباء، كما يمكنك عمل الضمان الاجتماعي المطور استعلام، والتعرف على مقدار الراتب الشهري الذي سوف تتقاضاه من الضمان الاجتماعي، عن طريق حاسبة الضمان الاجتماعي المطور.

المستحقون الضمان الاجتماعي المطور 2022

عقب إطلاق القرار بشأن نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، في ربيع الثاني من عام 1442ه، تم العمل بهذا النظام كبديل لنظام الضمان الاجتماعي القديم، خاصة وأن الموارد البشرية كانت تستهدف الفئات الأكثر استحقاقًا بالحصول على راتب الضمان شهريًا، مع توسيع لقاعدة الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي المطور الجديد، وذلك من خلال استيفائهم شروط الضمان الاجتماعي المطور لكل فئة، حيث توجد شروط لكل من؛ شروط الضمان الاجتماعي المطور للعزاب، أو شروط الضمان الاجتماعي المطور للنساء، أو شروط الضمان المطور للموظفين، أو الضمان الاجتماعي للعاطلين 1443 وغيرهم. ومن أجل التعرف على الفئات المستحقة لراتب الضمان، يمكن حصرهم كالتالي:

أي أسرة سعودية ليس لها عائل.

وكذلك أية أسرة سعودية، ليس لديهم أي مصدر للدخل المنتظم.

وأيضًا أية أسرة سعودية لا تستفيد من برامج الدعم داخل المملكة.

والأسرة السعودية التي يدمن عائلها على المواد المخدرة.

وأية أسرة سعودية انقطع عنها العائل لفترة زمنية طويلة.

وفي حالة الأفراد فمن يستحق الدعم هم من ليس لديهم أصل معروف أو توفى أحد الأبوين لهم.

وكذلك أية مواطن يحمل الجنسية السعودية، وقد بلغ سن الشيخوخة وليس لديه القدرة على العمل سواء أكان ذكرًا أم أنثى.

وأيضًا أية امرأة سعودية الجنسية، ليس لديها أي مصدر للدخل وهي مطلقة أو أرملة أو مهجورة أو فقدت زوجها.

متى يتوقف دعم الضمان الاجتماعي

يتساءل الكثيرون عن رفض الضمان الاجتماعي المطور، أو توقفه بصورة مفاجئة وعدم القدرة على الحصول عليه. يمكن إجمال الأسباب في توقف دعم الضمان الاجتماعي فيما يلي: