نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل localhaj تسجيل واستعلام نتائج الحج موسم 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل localhaj للتسجيل في موسم حج 1443هـ، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة عن آليات وضوابط الحج لمن يرغب في أداء المناسك لهذا العام، كما أعلنت عن موعد إطلاق البوابة الإلكترونية للراغبين في التسجيل في حج هذا العام، وموعد نهاية التسجيل لحجاج الداخل، ومن جانبها أكدت على أن عملية التسجيل في الحج متاحة عبر المسار الإلكتروني للحجاج على مدار 24 ساعة خلال الفترة المحددة أو من خلال تطبيق اعتمرنا، والتي يمكنكم التعرف عليها من خلال المقال، ويجب العلم أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكر عبر موقع وزارة الحج والعمرة، وسوف يتم الاختيار بنظام القرعة الإلكترونية، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الحج خلال الساعات القليلة المقبلة.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل localhaj

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل في الحج موسم 2022 – 1443هـ عبر موقع الوزارة أو عن طريق المسار الإلكتروني للحجاج بالداخل أو من خلال تطبيق اعتمرنا، حيث بدأت في استقبال طلبات التسجيل في الحج للحجاج بداخل المملكة العربية السعودية سواء المواطنين أو المقيمين ممن يحملون إقامة نظامية اعتباراً من الموعد المرفق بالتالي:

يبدأ تسجيل الحج بالداخل اعتباراً يوم الجمعة بتاريخ 3 يونيو 2022م الموافق لتاريخ 4 ذي القعدة 1443هـ

وقد تم التأكيد من جانب الوزارة على أنه سيتم الاختيار بنظام القرعة الإلكترونية، ولم تتح إمكانية التسجيل فقط من خلال موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني، ولكنها أعلنت عن إمكانية التسجيل في حج هذا العام من خلال المسار الإلكتروني للحجاج أو من خلال تطبيق اعتمرنا لاستعراض جميع البرامج للحجاج من الداخل، ومن ثم اختيار البرنامج المناسب للحاج.

إلى جانب تحديد الشركات أو المؤسسات التي تقدم الخدمة والتي يرغب المستفيدون في التعاقد معها ضمن إجراءات يسيرة وإلكترونية تم إتاحتها على مدار الساعة اعتباراً من التاريخ الموضح عالية، وتستمر لمدة 9 أيام لينتهي التسجيل في الحج من الداخل في نهاية يوم السبت الموافق لتاريخ 12 ذي القعدة 1443هـ، ومن يرغب في الحصول على رابط المسار الإلكتروني أو بوابة وزارة الحج، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل localhaj الرسمي (localhaj.haj.gov.sa). موقع وزارة الحج والعمرة (haj.gov.sa).

وزارة الحج والعمرة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

تم الإعلان من قبل وزارة الحج والعمرة اليوم الجمعة بتاريخ الثالث من شهر يونيو 2022م الموافق لتاريخ الرابع من شهر ذي القعدة 1443هـ عن إتاحة التسجيل عبر بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل فقط للراغبين في التسجيل لأداء مناسك حج موسم 1443 من المواطنين والمقيمين بالمملكة.

كما أعلنت أيضاً عن أنه سيتم استقبال مليون حاج هذا العام من داخل المملكة وخارجها وسط إجراءات وضوابط صحية للمحافظة على سلامة كافة الحجاج، ومن يرغب في الحصول على رابط التسجيل في الحج 1443 أو رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل localhaj يمكنه ذلك من خلال المقال.

نتائج الحج لحجاج الداخل 1443

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن انتهاء فترة التسجيل في الحج موسم 1443 عبر بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بنهاية يوم السبت بتاريخ 12 ذي القعدة لعام 1443هـ، ومن ثم تقوم الوزارة بعملية الفرز والقرعة الإلكترونية لاختيار المرشحين ممن انطبقت عليهم شروط الحج لهذا العام، ومن المقرر أن يتم إتاحة الاستعلام عن نتائج الحج عن طريق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.