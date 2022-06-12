نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغيير مهنه الوافد بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي لوزارة الموارد ومعرفه هم الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تغيير مهنه الوافد من اهم الخدمات الإلكترونية التي يحصل عليها جميع السعوديين. والتي ثار التساؤل عليها كثيرا في الآونة الأخيرة من قبل المستفيدين. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن الكثير من الخدمات التي ثار التساؤل عليها والتي تعتبر من اكثر الخدمات الإلكترونية التي يحصل عليا المستفيدين والتي من أهمها. نقل خدمات العمالة الكترونيا عبر ابشر و ابشر أعمال ومعرفه شروط الخدمة وكيفيه الوصول إليها. كما تم الإعلان أيضا عن استعراض بيانات عامل وكيفيه تحديثها عبر وزاره الموارد الكترونيا بالخطوات من الموقع الرسمي. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط المعلن عنها. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي للوزارة.

تغيير مهنه الوافد

أعلنت وزاره الموارد عن الخدمه والتي تمكن صاحب العمل من تغيير مهنه الوافدين الكترونيا. كما يتم تعديل جميع المهن أيضا عبر الموقع الرسمي للوزارة ماعدا المهن الهندسية والطبية وغيرها من المهن الخاصة. كما أعلنت الوزارة أيضا عن قنوات خدمه تغيير مهنه الوافد وذلك عبر البوابة الإلكترونية للوزارة ومكتب العمل فقط.

شروط تغيير المهنة

كما أعلنت الوزارة أيضا عن اهم الضوابط والشروط التي يجب التأكد منها عند طلب الخدمه. والتي نوضحها من خلال الأتي :

يجب أن يكون مقدم الطلب ممثل معتمد عن المنشأة في انظمه الوزارة.

سريان الصلاحية لجميع تراخيص المنشأة.

أن يكون الكيان واقع في احد النطاقين الأخضر أو البلاتيني.

لا يتم بتغيير مهنه إلي مهنه مقصوره علي السعوديين.

خطوات تغيير مهنه الوافد

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت الوزارة عن طريقه وكيفيه طلب الخدمه عبر البوابة الإلكترونية ومكاتب العمل. كما سوف نقوم بتوضيحها الطريقين من خلال الأتي.

الخدمات الإلكترونية

دخول الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد عبر منصه قوي وتسجيل الدخول الخاص بالمستفيد.. الضغط علي المنشأة ثم اختيار خدمه تغيير المهنة. يتم البحث عن الوافد عن طريق رقم الإقامة. يتم اختيار المهنة الجديدة من قائمه المهن ثم الضغط علي بحث. يتم إرسال الطلب وبعدها سوف تظهر رسالة موضح بها نجاح إرسال الطلب. يتم تسديد الرسوم وبعدها يتم التوجه إلي مصلحه الجوازات لتحديث الإقامة بالمهنة الجديدة.

مكتب العمل