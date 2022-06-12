اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية التعديل الجديد 1443

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، هذا التعيل هو تعديل حديث وكان موجبه ألا يجب على المرأة تغطية شعرها في الصورة التي تأخذ لبطاقة الهوية الوطنية وكذلك لا يلتزم على المرأة تغطية عنقها، وذلك جاء في المادة رقم 17 في اللائحة التنفيذية، والتي أعلن عنها في يوم الجمعة الموافق 10 من هذا الشهر في جريدة أم القرى، وأكدت على إلغاء الإلزامية بما جاء في المادة، وفي مقال اليوم سوف نتناول معكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الحدث.

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية

كانت تنص اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية قبل التعديل على عدة أمور مختلفة لابد من توافرها، ومنها:

يجب أن تكون الصور الشخصية حديثة ومشرقة.

أن تكون خلفية الصورة بيضاء.

تحتاج أيضًا إلى تجنب ارتداء النظارات على الجانب الآخر.

يجب أيضًا توضيح تفاصيل وملامح الوجه الوجه.

ارتداء ملابس مدنية.

حجم الصور الشخصية 4×6.

لا ترتدي ملابس المهنة الخاصة بك أثناء التصوير الشخصي.

يجب أن تكون صورة المرأة غير مزخرفة ويجب ارتداء الحجاب بحيث لا يمكن رؤية الشعر والرقبة.

نظام اللائحة الجديدة

أعلنت صحيفة “أم القرى” الرسمية، إدخال العديد من التعديلات على اللائحة التنفيذية، بما في ذلك تعديلات على فقرتين من المادة “17”، والتي تتمثل فيما يلي:

لابد أن تدخل الألوان في الصور الشخصية عند استخراج هوية وطنية، أي أن الصورة لابد أن تكون ملونة.

لابد أن تكون خلفية الصورة بيضاء بدون أي ألوان.

لا ترتدي نظارات أو عدسات غير طبية أو أي مجوهرات.

وتنص الفقرة “ب” على أن يقوم وكيل وزارة الدفاع بوضع مراقبة على الصورة الشخصية الخاصة ببطاقات الهوية الوطنية للعديد من الفئات العمرية من ذوي الاحتياجات الخاصة.

اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية

كما ورد في النص السابق والنص الجديد للقواعد الصادرة يوم الجمعة، فقد تم إلغاء الشرط الأخير لتغطية رأس المرأة ورقبتها، وهذا يعني أن المرأة يمكنها التقاط صور شخصية مشمولة في بطاقة الهوية الوطنية دون تغطية رأسها ورقبتها، كما كان من قبل، وكانت هذه هي جميع النقاط التي تغيرت في نظام الحالة الجديد.