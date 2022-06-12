الحج وزارة الدفاع 1443 خطوات الاستعلام عن النتائج لمنسوبي الوزارة بالسعودية

الحج وزارة الدفاع رابط الاستعلام عن نتائج منسوبي الوزارة الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني للتقديم للحج 2022 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للتقديم hajj.moda.gov.sa بعد إعلان وزارة الدفاع السعودية في وقت سابق عن بدء استقبال طلبات راغبي أداء الفريضة وفق الشروط الموضحة بالإعلان، كما أكدت الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة أن موعد الانتهاء من استقبال الطلبات يوم الإثنين 10 شهر رمضان 1443 الموافق 11 إبريل 2022، وللاستعلام عن نتائج الحج الولوج للرابط الرسمي hajj.moda.gov.sa اتباع الخطوات التالي ذكرها.



رابط استخراج نتائج الحج وزارة الدفاع 1443 السعودية

ولمنسوبي الدفاع السعودية راغبي الاستعلام عن نتائج تقديم طلبات أداء فريضة الحج للعام 1443-2022 بإمكانهم الولوج على الموقع الرسمي الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالولوج إلى رابط نظام الحج وزارة الدفاع الإلكتروني الرسمي.

الإلكتروني الرسمي. كذلك القيام بتعبئة كافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح في أماكنها الصحيحة.

أيضًا قم بكتابة رقم الهوية الوطنية في خانتها الصحيحة.

في خانتها الصحيحة. كما يجب كتابة الرقم العام لنظام وزارة الدفاع لسعودي في الخانة المخصصة لذلك.

في الخانة المخصصة لذلك. أيضًا قم بكتابة رقم الجوال الخاص بك في الخانة الصحيحة.

يلي ذلك تعبئة خانة تاريخ التعيين بوزارة الدفاع السعودية.

في هذه الخطوة قم بكتابة رقم التحقق في الخانة المخصصة لذلك.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة الاستعلام عن نتائج طلب أداء فريضة الحج 1443هـ، وستظهر أمامك على الشاشة كافة بيانات القبول.

أبرز شروط حج 2022 بالمملكة العربية السعودية لمنسوبي الدفاع

في الختام فعن الشروط التي تم إعلانها في وقت سابق حين التقديم الواجب توافرها في منسوبي الوزارة الراغبين بأداء الحج 1443 فهي كالتالي: