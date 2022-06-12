موعد إزالة حي المتنزهات وام السلم وكيلو 14وباقي مناطق هدد جدة وزيادة سعر تعويضات إزالة الاحياء العشوائية

موعد إزالة حي المتنزهات وام السلم وكيلو 14وباقي مناطق الهدد وزيادة سعر متر تعويض إزالة احياء جدة العشوائية وكيفية الحصول على تعويض لمن لا يملك صك ملكية العقار الذي يسكن فيه كل تلك الأسئلة التي يبحث مواطني جدة عن اجاباتها والتي كان ردها من خلال اللجنة المشكلة من قبل امانة مدينة جدة والهيئة العامة للعقارات تلك اللجنة المنوط بها الرد على أسئلة المتضررين من إزالة الاحياء العشوائية واستلام طلب تعويض إزالة الاحياء العشوائية وتحديد قيمة تعويضات هدد العشوائيات فى جدة وفق خطة المملكة فى القضاء على كافة مظاهر العشوائية فى البناء وتخطيط مناطق سكنية تحتوي على البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية من اجل توفير السكن الملائم لحياة المواطن السعودي.

موعد إزالة حي المتنزهات وام السلم وكيلو 14

وفق ما تم الإعلان عنه من جدول إزالة الاحياء العشوائية الذي صدر من قبل امانة جدة والتي تحتوي على مواعيد اشعار سكان الاحياء العشوائية بتوقيت هدم المباني فى تلك الاحياء حيث بدأت عمليات الازالة فى احياء جدة العشوائية منذ اكثر عشرة اشهر وكانت بداية الإزالة في جدة في حي غليل وتستمر عمليات الهدد حتي وقتنا هذا والذي تم فيه هدم اكثر من عشرون حي في جدة ويأتي الدور علي تلك الاحياء العشوائية:

موعد إزالة حي المتنزهات وفق ما أعلنت عنه امانة جدة انه سيتم بدء علميات الهدد فى حي المتنزهات من يوم الثالث والعشرون من يوليو 2022 حيث سيكون موعد اشعار السكان بالإخلاء والازالة تبدا في الثاني والعشرون من أغسطس.

كذلك موعد إزالة حي قويزة ستبدأ مواعيد اشعار السكان بالإخلاء فى الرابع عشر من أغسطس ثم بدء إزالة حي قويزة سيكون فى الرابع من سبتمبر 2022.

ثم موعد إزالة حي العدل سيتم اشعار السكان بالإخلاء فى السابع والعشرين من أغسطس 2022 كذلك سيكون بدء الهدم فى حي العدل الأول من أكتوبر 2022.

أيضا موعد إزالة حي ام السلم وهدم الكيلو 14 الشمالي سيبدأ اشعار السكان بالإخلاء فى السابع عشر من سبتمبر وأيضا موعد الازالة فى ام السلم وكيلو 14 الشمالي سيكون من يوم الخامس عشر من أكتوبر 2022.

سعر متر تعويض إزالة احياء جدة العشوائية

وفق ما تم الإعلان عنه من قبل امانة جدة ولجنة تعويضات جدة فكان تحديد سعر متر التعويضات لمن يملك صك ملكية شرعي تم تقدير الضرر بقيمة 3000 ريال للمتر المربع ولكن مع احتجاج واعتراض سكان الاحياء العشوائية وكان تعديل سعر متر التعويضات كالتالي: