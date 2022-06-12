نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تسهيل للتمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تسهيل للتمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب، إن كل مواطن يمكنه الاستفادة من شركة تسهيل للتمويل، حيث أنها تقدم تمويل شخصي ميسر لكل مواطن في المملكة، فإن شركة تسهيل تم إنشاءها بهدف تسهيل وتيسر احتياجات المواطنين، فجميع المواطنين يمكنهم الاستفادة من تمويلاتها سواء سعوديين أو وافدين، كما أمدت الشركة علي أن هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها في أي مستفيد يرغب في الحصول علي التمويل الميسر، كما أن هناك العديد من المزايا التي يتمتع بها تمويلات شركة تسهيل للتمويل، حيث أن موقع ثقفني الإلكتروني سوف يذكر شروط تسهيل للتمويل بدون كفيل للمواطنين، ونوضح مزايا الحصول علي هذا التمويل.

شروط تسهيل للتمويل بدون كفيل

إن تمويلات شركة تسهيل السعودية للتمويل متاحة بنظام المرابحة والتورق، فإن تمويل تورق عبارة عن تمويل شخصي ميسر، أما تمويل المرابحة يكون تمويل المبيعات بالتقسيط، فإن شروط الحصول علي تمويل تسهيل الميسر تكون كالتالي:

لابد من أن يكون المواطن المتقدم للتمويل عمره لا يقل عن 25 سنة.

أن لا يكون قيمة الراتب التي يحصل عليه المتقدم تقل عن 5 ألاف ريال سعودي.

يجب أن لا تكون قيمة الحد الأدنى للتمويل المطلوب أقل من 10 ألاف ريال سعودي.

أن تتوافر وتتحقق جميع الأحكام والضوابط والشروط المطلوبة للتمويل من الشركة.

مزايا الحصول علي التمويل ميسر

إن شركة تسهيل هي شركة مرخصة وتابعة للبنك المركزي السعودي، تقوم الشركة بتقديم حلول تمويلية ميسر للمواطنين للمساهمة في سد احتياجاتهم الضرورية، فإن جميع المواطنين يمكنهم تحقيق كافة الطموحات من خلال استخدام تمويلا الشركة الميسرة، فإن من أهم مميزات شركة تسهيل السعودية للتمويل تكون كالأتي:

التمويل يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.

أن يكون أقصي مبلغ للتمويل قيمته 250 ألف ريال سعودي.

هذا التمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب.

متاح الحصول عليه للسعوديين والوافدين.

يمكن أن يحصل المواطن علي التمويل من خلال توقيع العقد إلكترونيا باستخدام طريقة أونلاين.

تمويل سهل وسريع وفوري.

لا يحتاج المواطن للذهاب إلي الفرع أو المقر للحصول علي التمويل.

متاح سداد التمويل خلال 5 سنوات.

وسائل للتواصل مع شركة تسهيل

يجب علي كل مواطن سعودي أو مقيم يرغب في الاستفادة من تمويل تسهيل أن يقدم طلب للحصول علي التمويل، كما أن المنصة الإلكترونية أتاحت وسائل للتواصل مع خدمة العملاء سواء الاستفسار أو الإبلاغ عن مخالفات، الوسائل كالتالي: