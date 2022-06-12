نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل ٦٠ ألف ريال سعودي بأقل راتب شهري لجميع السعوديين النساء وكبار السن في المقال التالي

من ضمن الخدمات التي يوفرها بنك الراجحي السعودي أنه أصبح متاح منح تمويل يمكن أن تصل قيمته إلى ٦٠ ألف ريال سعودي والذي يتميز بمجموعة متنوعة من المزايا بالإضافة إلى وجوب توفر مجموعة من الشروط من أجل أن يحصل المواطن على قيمة التمويل، فا مميزات الحصول على قرص ٦٠ ألف ريال سعودي من بنك الراجحي كالأتي: التمويل يتوافق ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التمويل تتوفر به ميزة السداد التي تصل إلى ٦٠ شهر من أجل سداده بشكل كامل.

بنك الراجحي بشكل عام و الحاصلين على تمويل ٦٠ ألف ريال سعودي بشكل خاص يتم حمايتها من تغير الأسعار خاصة لو كان حصل عليه من أجل إقامة مشروع خاصة بالمنتجات. شروط الحصول على تمويل ٦٠ ألف ريال سعودي ألا يتجاوز عمر المتقدم بالطلب عن ٧٠سنة عند القيام بسداد قيمة أخر قسط من التمويل وذلك في حالة المتقاعدين أما في حالة العميل الموظف يجب ألا يزيد عن ٦٠ سنة عند القيام بسداد آخر قسط من التمويل.

يجب سداد قيمة الرسوم الإدارية الخاصة بالتمويل والتي تبلغ قيمتها ٥٠ ريال سعودي.

القيام بسداد قسط شهرى تبلغ قيمته ٩٠٠ريال سعودي نظام شهري .

ألا يقل دخل العميل في حالة كان يحمل أي جنسية أخرى غير السعودية ولكن مقيم داخل حدود المملكة عن ٥٠٠٠ ألف ريال سعودي وألا يقل المواطن السعودي عن ٢٠٠٠ ألف ريال سعودي. المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على قرض ٦٠ ألف ريال سعودي من بنك الراجحي القيام أولا بملء النموذج الشخصي الخاص بالتمويل.

إحضار صورة من بطاقة الهوية للعميل المواطن ويشترط أن تكون سارية المفعول وفي حال العميل الوافد المقيم بإحضار بطاقة الإقامة.

في حالة الموظفين في القطاع العام وكان من المتقاعدين يجب عليهم إحضار شهادة بأنه متقاعد وفى حالة العملاء المتقاعدين في القطاع الخاص يتم إحضار الشهادة من مؤسسات التأمينات الاجتماعية. طرق تقديم الحصول على قرض ٦٠ ألف ريال سعودي عمر شويل - جدة تمويل ٦٠ ألف ريال سعودي بأقل راتب شهري لجميع السعوديين النساء وكبار السن - ثقفني

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