كيف اعرف اني مستحق ارض مجانية وأهم الشروط

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عمر شويل - جدة كيف اعرف اني مستحق ارض مجانية من الأسئلة الأكثر تداولًا بين الأفراد داخل المملكة، وذلك لمعرفة ما إذا كان يمكنهم الاستفادة من سكني المطور والذي يحصلون من خلاله على أراضي مجانية بكل سهولة، وقد وفرت وزارة الإسكان إمكانية التعرف على حالة استحقاق سكني برقم الهوية بالإضافة إلى توفير أسماء المقبولين في الإسكان 1443 للاستعلام من قبل الوزارة، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض كيف اعرف اني مستحق ارض مجانية.

كيف اعرف اني مستحق ارض مجانية

للإجابة على تساءل الأفراد كيف اعرف اني مستحق ارض مجانية فينبغي في البداية أن يتم التسجيل في سكني واستعراض الشروط العامة للتسجيل والاستحقاق ومن ثم يمكن التعرف على حالة المستخدم من الاستحقاق.

الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية 1443

يمكن التعرف على حالة الاستحقاق الخاصة بالمواطنين من خلال المرور بالآتي:

الولوج لصفحة سكني الرسمية.

إدخال معلومات الدخول إضافة إلى رقم هوية المستعلم.

تعمل المنصة على إرسال كود تحقق على جوالك ويجب إدخاله بالمكان المحدد بالصفحة.

مراجعة البيانات المدخلة والنقر على تسجيل، ومن ثم تقوم بالنقر على طلب الدعم.

قراءة الشروط والتعهدات التي تعرضها الصفحة وتحديد مربع الموافقة.

تطرح المنصة عددًا من الأسئلة والتي من خلالها يتم تحديد حالتك من الاستحقاق.

الاستمرار في متابعة الأوامر التي يتم طلبها من الصفحة حتى يتم الحصول على حالتك من الاستحقاق.

شروط الدعم السكني للأراضي المجانية

شملت شروط الأراضي المجانية الموضوعة من قبل وزارة الإسكان للاستفادة من دعم الأراضي المجانية على ما يلي:

يتم توفير الأراضي للمواطنين فقط.

كون المتقدم بالغًا لعمر 25 عامًا من أساسيات قبول الطلب.

الإقامة المستمرة داخل المملكة بشكل كامل تؤهل المواطن للحصول على الدعم.

ضرورة التقديم من خلال رب الأسرة.

لا يسمح للأسر السابق حصولها على دعم أحد البرامج بالاستفادة من دعم الأراضي.

سمحت الوزارة بالتقديم للأراضي المجانية لبعض السيدات أصحاب حالات الطلاق وكذلك الأرامل على أن يكون قد مر عام على حصولهم على الحالة.

رقم سكني وزارة الإسكان

إذا أردت الحصول على إجابة وافية لاستفساراتك فيمكن اللجوء إلى الرقم الموحد الذي تم توفيره من المنصة الرسمية سكني وهو 199090.