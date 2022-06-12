نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفر حتى 50%.. الآن استبدل جوالك القديم بآيفون 13 من جرير السعودية بهذه الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة استبدل جوالك بآيفون 13 من جرير 2022 واحصل على خصم من قيمة الهاتف حتى 50%، ضمن أفضل العروض التي تقدمها مكتبة جرير لعملائها من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، كما وتتيح مكتبة جرير لعملائها، العديد من خطط تقسيط الجوالات المحمولة التي يمكنك من خلالها، شراء الهاتف الذي تحلم به وفي نفس الوقت لا تتكبد الأعباء المالية المصاحبة لارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، وتتيح مكتبة جرير بجانب عروض الاستبدال والحصول على الآيفون، العديد من عروض الاستبدال التي يمكنك من خلالها، الحصول على مختلف أنواع الهواتف.

استبدل جوالك بآيفون 13 من جرير 2022

تقوم مكتبة جرير وبشكل أسبوعي، بطرح العديد من العروض والخصومات الرائعة على مختلف منتجاتها المقدمة للعملاء، بينما عروض استبدال آيفون 13 من العروض التي توفرها المكتبة لعملائها لفترة محدودة، يجب على العميل استغلالها للحصول على العرض والاستفادة من مزاياه بدون مشكلات، وبحسب ما كشفت عنه الشركة، فإنه متاح لك في هذا العرض، أن تقوم باستبدال هاتفك بأحدث الجوالات من أمثلة:

آيفون 13 برو ماكس، والذي تختلف مساحته.

آيفون 13 برو الجديد بمساحة داخلية تصل إلى 512 جيجا بايت.

آيفون 13 ميني الجديد باختلاف إصداراته.

ويُمكنك الإطلاع على كافة تفاصيل عرض الاستبدال الجوال القديم ب آيفون 13 جديد من خلال موقع مكتبة جرير.