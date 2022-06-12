فائدة 0%.. تقسيط جوال سامسونج Galaxy S22 Ultra بسعر الكاش في السعودية

توفر شركة سامسونج في المملكة العربية السعودية، خدمة تقسيط جوال سامسونج جالكسي إس 22 إلترا بسعر الكاش لجميع العملاء، وذلك بدءًا من دفع قسط شهري 408 ريال سعودي، بدلا من سداد قيمة الهاتف بالكامل والذي يصل إلى 4 آلاف و899 ريالا سعوديا، لذا فإن هذا العرض يلقى قبولا كبيرًا من الراغبين في امتلاك هذا الإصدار، ولا يملكون ثمنه كاش، ويشترك في هذا العرض بنك الجزيرة، وبنك الإمارات دبي العربي، وبنك ساب، وبنك الرياض، وبنك السعودي للاستثمار، إذ ينتهي العميل من عملية الشراء ويتصل على البنك لإتمام عملية التقسيط.

تقسيط جوال سامسونج جالكسي إس ٢٢ إلترا بسعر الكاش

ويُمكن تقسيط جوال سامسونج جالكسي إس ٢٢ إلترا بسعر الكاش في السعودية، من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الخطوة الأولى الذهاب إلى موقع سامسونج السعودية، واستعرض المنتج، ثم إضافته إلى سلة المشتريات. اختيار الدفع بالتقسيط عند إتمام عملية الدفع. واختيار برنامج التقسيط الذي نفضله والمتوفر من بنك بطاقتنا. إتمام عملية الدفع، ليجري تفعيل برنامج التقسيط الذي قمنا باختياره في حسابنا المصرفي تلقائيًّا.

شروط شراء هاتف Galaxy S22 Ultra بالتقسيط

وحددت شركة سامسونج شروط وضوابط شراء هاتف Galaxy S22 Ultra بالتقسيط، وهي كالتالي:

العرض يشمل الفاتورة بقيمة إجمالية ألف ريال سعودي فأكثر.

برنامج التقسيط وعروضه مقدمة من قبل البنوك المشاركة.

برنامج التقسيط خاضع لشروط وأحكام كل بنك تابع له العميل.

شركة سامسونج غیر مسؤولة تجاه المستھلك عن أي أمر يتعلق بعلاقته بالبنك أو بمدفوعات البنك.

المنتجات التي جرى شراؤھا بالتقسیط، لا یمكن إرجاع المبلغ نقدا، وفي حال إرجاع أو إلغاء الطلبات التي جرى دفعھا بالتقیسط، سیتم إرجاع قيمة الطلب كاملة إلى حساب العميل الذي تم الدفع منه مع خصم أي رسوم مستحقة كرسوم الشحن.

على العميل مخاطبة البنك لتأكيد إجراءات الدفعات المتعلقة بعملية الإرجاع.

التواصل مع خدمة عملاء سامسونج

وفي حالة التعرف إلى مزيد من المعلومات عن عروض سامسونج، فإنه من الممكن الاتصال على الرقم 8002474357، من أي مكان في المملكة، أو التواصل على رقم الواتساب +966 55 847 4355، فيما يمكن التواصل الخلال الفترة من 9 صباحا إلى 9 مساءً بجميع أيام الأسبوع.