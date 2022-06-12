نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق الحصول على قروض تمويلية من مؤسسة التقاعد وشروطها ومميزاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الحصول على قرض من مؤسسة التقاعد، حرصت مؤسسة التقاعد بالمملكة العربية السعودية على أن توفر الكثير من المساعدات للشعب السعودي.

حيث أنها أتاحت تقديم قرض شخصي يساعد الأشخاص في شراء كافة احتياجاتهم من مسكن أو عقار.

وايضا مساعدتهم على تنفيذ مشروع وهناك بعض الخطوات التي يفضل اتباعها من أجل الحصول على قرض من مؤسسة التقاعد وفقًا لمجموعة من الشروط.

ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كل ما يخص القرض المقدم من مؤسسة التقاعد.

كيفية الحصول على قرض من مؤسسة التقاعد

هناك بعض الخطوات التي يفضل اتباعها من أجل الحصول على القرض المقدم من مؤسسة التقاعد وتلك الخطوات هي كلًا من التالي:

الخطوات المتبعة للحصول على التمويل:

أولًا يتم الولوج إلى الرابط الرسمي الخاص بمؤسسة التقاعد وهو مؤسسة التقاعد.

بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة.

ثم يتم التأكد من صحة البيانات المقدمة.

بعد ذلك يتم مراجعة الطلب.

يتم النقر على أيقونة التسجيل.

شروط الحصول على قرض من مؤسسة التقاعد

هناك بعض الشروط التي يلزم استيفائها من أجل الحصول على قرض مؤسسة التقاعد وتلك الشروط هي كلًا من التالي:

على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

كما يجب أن يكون مقيم في أرجاء المملكة العربية السعودية بصورة دائمة.

يجب أن يكون من إحدى موظفي القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية.

كما يجب ألا يقل عمر المتقدم عن خمسة وعشرين عام وألا يزيد عن خمسة وستين عام.

يجب أيضًا ألا يقل عن سنتين.

يلزم تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة من أجل إتمام عملية التقديم.

مميزات الحصول على قرض من مؤسسة التقاعد

هناك مجموعة من المميزات التي تتسم بها مؤسسة التقاعد وتلك المميزات هي كلًا من التالي: