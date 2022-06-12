رقم واتساب الوليد بن طلال وكيفية التواصل مع الأمير الذي لديه العديد من المشروعات الإنسانية والمساعدات الخيرية، وقد تميزت المشروعات السكنية الخيرية الخاصة بالأمير عن نظيراتها، وكان الأمير قد قام بإطلاق رابط خاص للتسجيل الإلكتروني لطلب شقة مجانية في مشروعات الوليد أو سيارة، وقد تهافتت الطلبات من المحتاجين، وقد قامت مؤسسة الوليد الخيرية بوضع عدد من الشروط والمعايير التي تنظم الحصول على الوحدات السكنية وأيضا للسيارات.

رقم واتساب الوليد بن طلال alwaleedphilanthropies تسجيل ومتابعة طلبات على سكني [sakani.sa]

قام الوليد بن طلال بالتزكية عن أمواله الكبيرة بتقديم خدمات إلى المجتمع السعودي، وقام الأمير باختيار السكن للمحتاجين ضمن خطط تطوير المجتمع السعودي والنهوض بالفئات الفقيرة فيه، وقد قام بإطلاق مؤسسة خيرية إنسانية لتقديم المساعدة بتوفير شقة مجانية لغير القادرين أو الذين تهدمت منازلهم، كما تقدم المؤسسة سيارة في بداية كل شهر، وقد أطلقت منصة الأمير ليتم فيها الإعلان شهريا في اليوم الأول عن أسماء المقبولين في البرنامج.

شروط تسجيل مشروعات مساعدة الوليد

كان المشروع الأساسي لمساعدات الوليد هو تقديم السكن المجاني لغير القادرين، وقد قام بالتشارك مع خطط المملكة الأساسية، والتي أعلنت عنها في رؤية 2030، وهي توفير الشقق المملوكة للمواطن السعودي بنسبة 80% من الشعب والقضاء على ظاهرة الإيجارات التي ترهق عاتق غير القادرين، وبعد أن قام بإطلاق منصة خاصة بالتسجيل المباشر على طلبات المؤسسة الإنسانية تم نقل التسجيل الإلكتروني والاستعلام عن الطلبات على منصة سكني.

مشروعات منصة سكني وشروط توزيع سكن مجاني

تقوم المنصة التابعة لوزارة الإسكان باستقبال طلبات التسجيل في جميع فئات المجتمع للحصول على سكن مدعوم من الوزارة، ويقوم الأمير باستقبال طلبات الحصول على سكن خاص للأسرة لغير القادرين على المنصة ويتم توفير السكن المناسب وفق عدد من الشروط، والتي يكون أهمها ألا يكون لدى المتقدم سكن آخر كما يجب أن يكون من غير القادرين ولا يكفي الدخل الشهري له هد الكفاف، والشرط الرئيسي هو الحصول على الجنسية السعودية.

كيفية طلب مساعدة من الأمير وما هي أرقام التواصل

تم إيقاف الرابط القديم للتسجيل في طلبات الوليد. يقوم صاحب الطلب بالدخول على رابط مؤسسة الوليد المباشر. يختار ايقونة “التسجيل والمتابعة على منصة سكني”. تفتح منصة سكني بعد اختيار الايقونة. يتم تسجيل الدخول بالحساب الموجود للمواطن من قبل. كما يتم تسجيل الدخول الجديد واتباع خطوات التسجيل.

رقم الأمير وطرق التواصل