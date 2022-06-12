خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المستهلكة شهرياً

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المستهلكة الشهرية الجديدة بالمملكة العربية السعودية، ولذلك سوف يتم الإيضاح من خلال موقع ثقفني عن الاستعلام عن قيمة فواتير الكهرباء المستهلكة، حيث أن شركة الكهرباء السعودية تقوم بعرض العديد من الطرق المختلفة للاستعلام بكل سهولة ويسر لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء المستهلكة شهرياً، وأضاف إلى ذلك أن هذا من أسهل الطرق التي يعتمد عليها شريحة كبيرة من المواطنين السعوديين المستفيدين، وهذا من خلال رقم المشترك، ومن الجدير بالذكر أن موقه شركة الكهرباء أعلنت عن استحقاق دفع قيمة فاتورة الكهرباء المستهلكة، لجميع العملاء للشركة سوأ في حالة الفواتير الخاصة بالأفراد أو فواتير القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، حيث أن الحكومة السعودية أعلنت عن خفض قيمة فواتير الكهرباء الماضية بقيمة تصل إلى 30% وهذا لجميع توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

كيفية الاستعلام عن قيمة فواتير الكهرباء :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء السعودية. ثم بعد ذلك النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”. يجب بعد ذلك كتابة رقم المشترك. ثم بعد ذلك إدخال رقم العداد. ثم يجب النقر على كلمة “عرض الفواتير”.

طرق سداد فاتورة الكهرباء المستهلكة :

يجب الدفع من خلال البطاقة الائتمانية. خدمة الهاتف المصرفي. أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك. ثم بعد الدفع من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الذي يتعامل معه المستفيد. نقاط البيع المتاحة في مكاتب خدمات المشتركين.

وقد أشار إلى ذلك أن الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الكهرباء بالسعودية يوضح طرق الدفع والسداد لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين، ولذلك يجب على جميع المستفيدين توفير الجهد والوقت وراحتهم، ولذلك شركة الكهرباء تسعى في الفترة الأخيرة تطوير الخدمات الإلكترونية لكي يتم الاستعلام عن قيمة فواتير الكهرباء، وبناءا على ذلك توفير أقصى درجات الراحة والأمان.

ومن الجدير بالذكر أن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني الرسمي، للاستفادة من تعرف الكهرباء المدعوم قد بلغ حوالي 1.337 مليون مستفيد ومشترك، وهذا من بداية تطبيقها، حيث أن بلغ إجمالي عدد الاشتراكات المنزلية حوالي مليون و 950.000 وأضاف إلى ذلك أن يوجد حوالي 80 ألف فاتورة الكهرباء غير مدعومة تم استبدالها بأخرى مدعومة .