وزارة التعليم تقرر موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث 1443 هجري في جميع المراحل ؟! .. وتحدد مواعيد انطلاق الاختبارات الوطنية في هذا التاريخ ؟! وهذا اللقب الذي حصل عليه تعليم المملكة عالمياً من هذه الدولة الاجنبة ؟!

ويتوفر على شكلين تعليم حكومي وتعليم خاص، وتوفر الحكومة السُّعُودية مجانية التعليم في أربع مراحل الابتدائي والمتوسط والثانوية والتعليم الجامعي، حيث تسعى الحكومة إلى توفير تعليم راقي لبناء مجتمع معرفي منافس عالمياً.

ومع اقتراب نهاية العام الدراسي يتساءل أهالي الطلبة وأولياء الأمور عن موعد الاختبارات الشفوية والجهرية في المملكة العربية السُّعُودية، حيث أعلنت وزارة التعليم في المملكة عبر حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد الاختبارات الشفهية والتحريرية للعام الدراسي الثالث 1443 في جميع المدارس في المملكة، وهنا سنتعرف على موعد الاختبارات لكافة المراحل.

مواعيد الاختبارات للعام الدراسي الثالث

أعلنت وزارة التربية عن موعد الاختبارات لكافة المدارس الحكومية والخاصة والأهلية والعالمية، والتعليم المستمر، حيث يبدأ الطلاب والطالبات التقديم للاختبارات وذلك يوم الأحد الموافق20ذي القعدة ضمن الدوام الدراسي، ووفقاً لوزارة التعليم حيث تبدأ الاختبارات حضورياً يوم الأحد وتنتهي يوم الخميس الموافق 1 من ذي القعدة مع متابعة الاختبارات والنتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية يوم الخميس.

الاختبارات الوطنية تنطلق في الـ5 من يونيو

وفقا لهيئة التقويم لتعليم التدريب بالشراكة مع وزارة التعليم أعلنت الاختبارات الوطنية يوم الأحد الموافق الـ5 من يونيو من العام الحالي لتغطي جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة في المملكة على عينة تستهدف500 ألف طالب وطالبة بواقع 20ألف مدرسة حيث ستنفذ الاختبارات قبل نهاية العام الدراسي من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات والعلوم لصفين الثالث والسادس المتوسط معينة محتارة من مدارس حكومية وأهلية وعالمية حيث ستنطلق على الصف الثالث المتوسط من يوم الـ5 يونيو حتى 8يونيو وعلى الصف السادس والثالث الابتدائي من 9 يونيو حتى ال 14 من الشهر ذاته من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات معينة على طلاب المدارس الابتدائية.

تعليم المملكة يحصل على لقب التعليم المتميز

حصل تعليم المملكة على شهادة تميز القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ينظمها الاتحاد الدَّوْليّ للمعلومات بدولة سويسرا، حيث منحت القمة العالمية تعليم المملكة شهادتي تميز لمشروع نظام اختبار بمنصة مدرستي ومشروع دعم وتطوير الأعمال بجامعة الأميرة نورة.