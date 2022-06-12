نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 50 ألف للمواطن والمقيم بلا كفيل وبالتقسيط على 24 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث دائما المواطن السعودي وكذلك المقيم عن أحدث العروض التمويلية الميسرة التى يمكن الحصول عليها في السعودية فنتحدث اليوم عن تمويل شخصي سريع ربما تصل قيمة التمويلية إلى 50 ألف ريال سعودي كحد أقصى للمواطن السعودي و10000 ريال سعودي للمقيم كما من أهم مزايا تلك التمويل الشخصي أنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية وأيضاً لا يحتاج إلى وجود كفيل.

تمويل شخصي 50 ألف لدى شركة اليسر للتمويل بالسعودية

يتيح تلك التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل إمكانية أن يحصل العميل المتقدم على جميع متطلباته الشخصية سواء احتياجات منزلية أو الحصول على الأجهزة الكهربائية أو الحصول على اثاث فأى كانت احتياجات العميل يمكنه الحصول عليها من خلال تلك التمويل الشخصي والذى صمم بالمميزات التالية

يتميز تمويل اليسر بأنه متوافق مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل اليسر بأنه لا يحتاج إلى كفيل عند طلب التمويل.

يتميز أيضاً قرض اليسر بأنه متاح سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية لمدة زمنية تصل إلى سنتين.

يصل التمويل الشخصي لدى شركة اليسر ربما إلى 50,000 ريال سعودي كحد أقصى.

العميل الغير سعودي يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 10000 ريال بدون كفيل.

لا يحتاج أيضاً تمويل شركة اليسر إلى أى أجور وكالة.

كما يتميز تمويل شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى رسوم إدارية.

شروط تمويل شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية

متاح التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للمواطن السعودي وكذلك المقيم وأيضاً دون الحاجة إلى كفيل ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة اليسر وهي

22 عام هو الحد الأدنى لسن العميل المتقدم سواء السعودي أو المقيم.

60 عام هو أقصى حد لسن العميل المتقدم بطلب الحصول على تمويل اليسر.

5000 ريال سعودي هو الحد الأدنى لدخل العميل الراغب في طلب تمويل شركة اليسر.

أيضاً ثلاثة أشهر هو الحد الأدنى لفترة العمل للعميل الراغب في طلب تمويل شركة اليسر.

رابط طلب تمويل شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية

لا يحتاج العميل الراغب في طلب التمويل لدى شركة اليسر للتمويل إلى زيارة الشركة ولكن يستطيع طلب التمويل من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر وبعد الإطلاع على تفاصيل التمويل يقوم بعدها العميل بالضغط على تقديم الطلب الآن.