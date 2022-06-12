رابط تقديم وظائف جامعة الأمير سطام “رجال/ إناث” 1443 وظائف صحية تعرف على شروط التسجيل

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج عن طريق عمادة الموارد البشرية بالجامعة، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الصحية من الرجال والنساء السعوديون، وحددت الجامعة موعد فتح رابط تقديم وظائف جامعة الأمير سطام، لمن تتوافر فيهم شروط التقديم والخبرات العلمية والعملية المطلوبة، على اللائحة الصحية عن طريق المسابقة الوظيفية، للعمل بالمستشفى الجامعي وكلية طب الأسنان، نحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم الوظائف المطلوبة وشروط ورابط التسجيل، وموعد بدأ وغلق رابط التسجيل الإلكتروني.

إعلان | الجامعة تعلن عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على لائحة الوظائف الصحية (رجال / نساء)https://t.co/gvIeXQseKZ pic.twitter.com/BcEmydkv14 — جامعة الأمير سطّام (@psau_edu_sa) إعلان |



الجامعة تعلن عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على لائحة الوظائف الصحية (رجال / نساء)https://t.co/gvIeXQseKZ pic.twitter.com/BcEmydkv14 — جامعة الأمير سطّام (@psau_edu_sa) June 6, 2022

موعد التسجيل في وظائف جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

كما أعلنت الجامعة فأن التسجيل يبدأ من اليوم الأحد 2022/06/12، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس القادم 2022/06/16 القادم.

رابط تقديم وظائف جامعة الأمير سطام

الدخول على الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف لجامعة الأمير سطام jops.psau.edu.sa .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

الضغط على أيقونة الوظائف المتوفرة الآن.

تحديد الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلك العلمي وخبراتك وملء أستمارة التقديم بها.

مراجعة البيانات ثم الضغط على الموافقة على الشروط العامة والأحكام ثم إرسال الطلب.

شروط التسجيل في وظائف جامعة الأمير سطام

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل والمنشأ.

أن يكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب وتتوافر به الخبرات اللازمة لشغل الوظيفة.

أن يكون المؤهل العلمي معتمد وموثق من قبل وزارة التعليم السعودية في حالة أن كان من خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك غير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

لا يكون يعمل في أي جهة حكومية ويجتاز كافة أختبارات والمقابلات المقررة للوظائف.

الحصول على التصنيف المهني من قبل الهيئة العامة للتخصصات الصحية ويكون ساري المفعول.

جدول توضيحي بالوظائف وأماكن العمل والمؤهلات المطلوبة

نبذة عن جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج كانت تسمى سابقاً، جامعة سطام بن عبد العزيز أل سعود، هي جامعة حكومية سعودية تقع في مدينة السيح، تشرف عليها وزارة التعليم السعودية يترأس الجامعة الآن السيد الدكتور / عبد الرحمن بن هلال الطلحي، تم تأسيسها عام 2009 ميلادي، تضم الجامعة 20 كلية مختلفة