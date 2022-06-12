خطوات تسجيل المعاقين في الضمان الاجتماعي وشروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي للمعاقين

لقد حرصت المملكة العربية السعودية على تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي لذلك قدمت العديد من المساعدات المختلفة على هيئة معاش شهري لكل من يعجز عن سد الاحتياجات الاساسية للحياة ومن أهم الفئات التي يمكنها الحصول على هذا المعاش هم المعاقين، حيث تقوم الحكومة بمنحهم معاش خاص يعينهم على مواجهة متطلبات الحياة بشكل كافي، وذلك من خلال التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، والان سوف نتعرف على كيفية الحصول على هذا المعاش للمعاقين بشكل تفصيلي.

خطوات تسجيل المعاقين في الضمان الاجتماعي

يمكن لجميع المعاقين المتواجدين في المملكة العربية السعودية الحصول على المعاش المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك من خلال التسجيل عبر برنامج التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم في البداية الدخول إلى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالوزارة.

هذا الموقع يمكن الوصول إليه بكل سهولة من خلال رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد الدخول على الصفحة الرئيسية يتم اختيار تبويب الخدمات الإجتماعية.

يتم إدخال البيانات المطلوبة للمواطن حتى يتم التسجيل، وهي مثل الاسم، ورقم الهوية الوطنية،

تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري، رقم الهاتف الجوال، ورقم المرور الخاص بالحساب.

سوف يتم إرسال رمز التحقق على الهاتف، يتم إدخال هذا الرمز في المكان المحدد له.

يتم بعد ذلك الضغط على التسجيل.

بعد تمام التسجيل قد يكون هكذا قد تم التسجيل بنجاح في معاش الضمان الاجتماعي للمعاقين.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي للمعاقين

هناك عدة شروط لابد من توافرها في اي شخص يريد التسجيل في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي وهي كالآتي: