نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل المعاقين في الضمان الاجتماعي وشروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي للمعاقين في المقال التالي
لقد حرصت المملكة العربية السعودية على تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي لذلك قدمت العديد من المساعدات المختلفة على هيئة معاش شهري لكل من يعجز عن سد الاحتياجات الاساسية للحياة ومن أهم الفئات التي يمكنها الحصول على هذا المعاش هم المعاقين، حيث تقوم الحكومة بمنحهم معاش خاص يعينهم على مواجهة متطلبات الحياة بشكل كافي، وذلك من خلال التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، والان سوف نتعرف على كيفية الحصول على هذا المعاش للمعاقين بشكل تفصيلي.
خطوات تسجيل المعاقين في الضمان الاجتماعي
يمكن لجميع المعاقين المتواجدين في المملكة العربية السعودية الحصول على المعاش المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك من خلال التسجيل عبر برنامج التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- يتم في البداية الدخول إلى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالوزارة.
- هذا الموقع يمكن الوصول إليه بكل سهولة من خلال رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- بعد الدخول على الصفحة الرئيسية يتم اختيار تبويب الخدمات الإجتماعية.
- يتم إدخال البيانات المطلوبة للمواطن حتى يتم التسجيل، وهي مثل الاسم، ورقم الهوية الوطنية،
- تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري، رقم الهاتف الجوال، ورقم المرور الخاص بالحساب.
- سوف يتم إرسال رمز التحقق على الهاتف، يتم إدخال هذا الرمز في المكان المحدد له.
- يتم بعد ذلك الضغط على التسجيل.
- بعد تمام التسجيل قد يكون هكذا قد تم التسجيل بنجاح في معاش الضمان الاجتماعي للمعاقين.
شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي للمعاقين
هناك عدة شروط لابد من توافرها في اي شخص يريد التسجيل في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي وهي كالآتي:
- لابد أن من يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.
- ان يكون هذا الشخص مقيم إقامة كاملة في السعودية.
- تقديم مستندات لازمة تثبت وجود الإعاقة، أو أن يكون هذا الشخص مريض بمرض قد يمنع من ممارسة العمل بالشكل الطبيعي مثل الصرع.
- أن يكون هذا الشخص لا يملك أي ممتلكات خاصة.
- لابد أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة عامًا.
- كما أنه سوف يخص للكشف الطبي الكامل قبل الموافقة على طلب الحصول على المعاش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات تسجيل المعاقين في الضمان الاجتماعي وشروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي للمعاقين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.