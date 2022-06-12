تمويل فوري يصل الي 300 ألف ريال سعودي بفترة سداد 60 شهراً من شركة النايفات

تمويل فوري من شركة النايفات ؛ حيث يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية علي تمويل شخصي وفوري بمبلغ ما لغرض معين كإقامة مشروع صغير أو كبير لمساندتهم في تحمل أمور حياتهم، شراء سيارة، سفر، أو أي هدف أخر، لذا تتنافس البنوك وأكبر الشركات السعودية في تقديم أفضل العروض البنكية والتمويلات الشخصية ومن ضمن هذه الشركات شركة النايفات بالمملكة العربية السعودية، حيث توفر أفضل الخدمات والعروض القرضية من أجل المواطنين في المملكة وبفترة سداد مرنة ومريحة مع توافر بعض الشروط والضوابط التي قامت بتحديدها الشركة، وذلك لكسب ثقة عملاء الشركة داخل المملكة.

تمويل شخصي من شركة النايفات

يمكن الحصول علي تمويل شخصي يبدأ من 10 الآلاف ريال سعودي كحد أدني حتي يصل الي 300 ألف ريال سعودي كحد أقصي من شركة النايفات وذلك بتمويل شخصي يتفق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية وخاضع لتعاليم الدين الحنيف، ويمك الحصول علي التمويل عبر تمويل شخصي من شركة النايفات، كما يتميز ذلك التمويل أنه يمدد فترة السداد لأطول فترة سداد ممكنة ويوفر وقت مريح ومرن للعميل تصل الي 60 شهراً حسب رغبة العميل وقدرته علي السداد، ولا يتم تسديد الأتعاب مقدماً، كما يمكن تجديد التمويل مرة أخري.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي من شركة النايفات

لابد أن يكون المقترض سعودي الجنسية.

لابد ألا يقل عمر المقترض عن 20 عاماً، ولا يزيد عمر المقترض عن 60 عاماً.

لابد ألا يقل الراتب الشهري للمقترض عن 5000 ريال سعودي إذا كان موظف حكومي.

لابد ألا يقل الراتب الشهري عن 7000 ريال سعودي إذا كان المقترض موظف في قطاع خاص.

يجب أن يكون المستفيد يعمل لدي إحدى الجهات الحكومية أو يعمل لدي احدي الشركات التابعة لدي شركة النايفات.

يجب أن يكون المقترض لدية سجل ائتماني جيد.

يجب ألا تقل مدة الخدمة عن 3 شهور وذلك للموظف الحكومي، وألا تقل عن 6 شهور لموظف القطاع الخاص.

المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل

تقدم النايفات تمويل فوري بدون إيداع أول قسط، حيث تمنح الشركة للمقترض إمكانية تأجيل الأقساط الأولي، ويتميز التمويل أنه بدون تحويل الراتب الشهري وأنه تمويل إسلامي متوافق تماماً مع أحكام الشريعة، ويهدف التمويل الي تلبية كافة احتياجات العميل في المملكة العربية السعودية، كما يشهد المقترضين أن شروط التمويل سهلة وغير معقدة، فهنا نعرض عليكم الملفات المطلوبة للتقديم: