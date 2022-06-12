نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا الاحوال المدنية تتيح عبر منصة أبشر تجديد الهوية الوطنية absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت الاحوال المدنية اليوم عبر صفحتها الرسمية في تويتر انع يتم عبر منصة “ أبشر تجديد الهوية الوطنية ” وذلك الأجراء تم اتخاذه اليوم ليتناسب مع التحديثات التي تتيحها المملكة العربية السعودية في نطاق مشروع رؤية المملكة لـ 2030.

وتم إطلاق خدمة تجديد الهوية الوطنية من خلال منصة أبشر بحيث يمكن لكل مواطن سعودي تجديد هويته إلكترونيًا خلال طرق بسيطة وميسرة، وبعد ذلك يتم تحديد موعد واستلام الهوية من الاحوال المدنية، لذلك سوف نتناول عبر السطور التالية خطوات الدخول إلي منصة أبشر تجديد الهوية الوطنية.

أبشر تجديد الهوية الوطنية absher.sa

وزارة الداخلية بالتعاون مع الاحوال المدنية في المملكة العربية السعودية صرحت عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوين العالمي تويتر؛ وذلك منذ لحظات عن إطلاق خدمة تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر الإلكترونية، وكان ذلك الأجراء المتخذ بهدف التخفيف من معاناة المواطنين من خلال الذهاب والازدحام في الخدمات الحكومية، ومن جهة اخري دعماً لخطة التحول الرقمي الشامل في جميع مناحي الحياة وفق خطة المملكة الاستراتيجية لعام 2030.

رابط منصة أبشر تجديد الهوية الوطنية 2022

ولكي يتثنى للفرد تجديد الهوية الوطنية يجب عليه أولاً تقديم الطلب من خلال منصة ابشر ومن ثم تحديد موعد لاستلامه، وهذه الخطوات على النحو التالي:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

اختر تبويب أبشر للأفراد.

ثم قم بتدوين اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم يجب عليك بعد ذلك النقر فوق تسجيل الدخول.

اضغط على الخدمات الإلكترونية ، ثم اختر خدمة تجديد بطاقة الهوية.

أخيرًا قم بالنقر فوق إرسال الطلب.

خطوات حجز موعد لاستلام الهوية الوطنية

نوضح عبر السطور التالية خطوات حجز موعد بالأحوال المدنية عبر منصة ابشر لاستلام بطاقة الهوية الوطنية بعد تجديدها، ويتم اتباع الخطوات التالية لحجز موعد بالأحوال المدنية:

اطلاق خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر " أبشر"#الأحوال_المدنيةhttps://t.co/FE6RaGPSNS pic.twitter.com/QwyP71N6DK — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) اطلاق خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر " أبشر"#الأحوال_المدنيةhttps://t.co/FE6RaGPSNS pic.twitter.com/QwyP71N6DK — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) June 12, 2022

تسجيل الدخول مرة اخري إلي رابط منصة ابشر الإلكترونية .absher.sa.

في حقل حجز الموعد حدد تحديد موعد جديد.

حدد سبب تحديد الموعد وهو تجديد بطاقة الهوية.

اذهب إلى أقرب مكتب لك والذي حددته من قبل عند تقديم طلب التجديد.

الآن قم باختيار الوقت ثم قم بتأكيد الحجز.

بعد الحصول على الموافقة يجب عليك التوجه إلى مكتب الأحوال المدنية للقيام بكافة الإجراءات اللازمة.

من جانبها وضحت الاحوال المدنية عن أمكانية الدخول إلي منصة أبشر تجديد الهوية الوطنية للعام الجاري، وأوضحت أنه يمكن استخدام الخدمة لمدة 180 يوم أو قبل ذلك وذلك قبل العمل علي انتهاء البطاقة، بحيث يقوم المستفيد بمراجعة المتطلبات وتقديم البيانات من خلال حسابه على منصة أبشر