50,000 ريال تمويل كاش فوري بدون كفيل وبلا تحويل الراتب لدى إمكان الراجحي

50,000 ريال سعودي تمويل كاش فوري لجميع المواطنين السعوديين لدى تمويل إمكان مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية حيث أتاحت الشركة التمويل الشخصي الميسر بمميزات كثيرة للعملاء السعوديين فقط حيث تقدم لهم الشركة التمويل بدون أن تطلب إحضار موافقة الكفيل كذلك بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء حتى 60 شهر على الأكثر بموافقة فورية لجميع المتقدمين لطلب التمويل الشخصي الميسر بالشركة بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة ويتم التقديم من خلال تطبيق الجوال التابع إلى تمويل إمكان مصرف الراجحي للحصول على تمويل شخصي فوري بدون كفيل أو بدون ضامن حاصل على الجنسية السعودية بالتقسيط الشهري الميسر كذلك بدون أشتراط جهة العمل بموافقة شركة إمكان للتمويل في السعودية.

شروط طلب تمويل إمكان مصرف الراجحي في السعودية

يكمن طلب تمويل للأفراد داخل أراضي السعودية من خلال شركة إمكان للتمويل حيث وفرت الشركة التمويل الشخصي المُصغر الذي يعرف حاليًا بأسم التمويل الميسر النقدي الذي يبدأ من مبلغ 2 ألف ريال سعودي حتى 50 ألف ريال سعودي بمزايا عديدة ومتنوعة ومنها الحصول على التمويل الميسر بفترة سداد مرنة لكافة العملاء السعوديين حتى خمسة سنوات ولكن تحت ضوابط وشروط محددة من الشركة كما يلي بالتفصيل:

يعطي تمويل إمكان الراجحي التمويل الشخصي بشرط توفير الحد الأدنى للدخل الشهري الثابت الذي يبدأ من 4000 ريال سعودي.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ 25 عام على الأقل كذلك يصل الحد الأقصى للتقديم الإلكتروني حتى 60 عان فقط.

التمويل الشخصي الميسر يطلب توفير السجل الائتماني المناسب من العميل المتقدم السعودي عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

توفير كذلك مدة عمل ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية للموافقة الفورية على تمويل إمكان مصرف الراجحي.

أهم المميزات المتوفرة للأفراد لدى تمويل إمكان الراجحي بالمملكة