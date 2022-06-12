شروط منصة احكام 1443/١٤٤٣.. كيفية متابعة طلب برقم الهوية ehkaam.sa

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عمر شويل - جدة شروط منصة احكام 1443/١٤٤٣ وكيفية متابعة طلب برقم الهوية وتمديد استحقاق منصة احكام من الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، واليوم نذكر لكم أهم شروط منصة احكام وكيفية متابعة طلب برقم الهوية وشروط تمديد استحقاق منصة احكام، والوثائق اللازمة لاستكمال طلب تملك عقارات.

شروط منصة احكام تملك عقار

فأصبح الآن من السهل تقديم طلب تملك عقار بالمملكة العربية السعودية، فتوفر لكم منصة احكام إمكانية تملك العقار من خلال مجموعة من الشروط التي تنطبق على كل المواطنين الذين يرغبون في الحصول على صك امتلاك وتلك الشروط كما يلي:

أن يكون العقار غير موجود في منطقة غير مسموح بتملكها للمواطنين لمجموعة من الأسباب الخاصة بالدولة والأوامر التي تم إصدارها في ذلك الأمر وذلك مثل منطقة الحرمين الشريفين.

كذلك ينبغي أن لا يكون قد تم فصل الطلب من قبل بحكم قضائي مكتسب بصورة نهائية.

كيفية متابعة طلب برقم الهوية

حيث يهتم الكثير من المواطنين بالتعرف شروط منصة احكام 1443/١٤٤٣.. كيفية متابعة طلب برقم الهوية وتمديد استحقاق منصة احكام ويمكن معرفة طريقة متابعة الطلب برقم الهوية من خلال ما يلي:

البدء بالدخول على موقع منصة احكام الإلكترونية.

بعد ذلك يتم تسجيل المستفيد وكتابة كل بيانات الدخول منها الاسم وكلمة المرور ورمز التحقق.

ثم الدخول على أيقونة طلباتي وتقوم بالنقر عليها وتقوم بالضغط على استعراض.

كما تقوم بكتابة رقم الطلب والضغط على عرض.

بعد ذلك يتم التعرف على موقف الطلب تحت الدراسة أو تم قبوله.

الوثائق اللازمة لاستكمال طلب تملك العقار

في سياق الحديث عن شروط منصة احكام 1443/١٤٤٣.. كيفية متابعة طلب، فقد أعلنت الهيئة العامة للعقارات بالمملكة العربية السعودية عن الوثائق اللازمة في طلب تملك العقارات وهي كما يلي:

الوثائق الخاصة بتملك العقار أو وثائق الأحياء للعقار.

كذلك النموذج الخاص بطلب عبر بوابة إحكام الإلكترونية.

مع وثيقة رفع مساحة العقار.

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا اليوم عن شروط منصة احكام 1443/١٤٤٣.. كيفية متابعة طلب، وذكرنا لكم طريقة متابعة الطلب وشروط تملك العقار والأوراق المطلوبة.