كيفية التسجيل في منصة إحسان الخيرية ومعايير الحصول على معونات من المنصة، إن إحسان هي عبارة عن منصة خيرية وهي تأتي ضمن المؤسسات الخيرية التي أنشأتها الحكومة المملكة العربية السعودية، وتأتي مهمة المنصة في جمع التبرعات من المواطنين والعديد من المنشئات المتعددة، وتعمل المنصة على توزيع وتقسيم المعونات التي تجمعها وتعطيها للأفراد المحتاجين لمساعدتهم في سد حاجاتهم التي تحتجاها أسرهم، وتقوم إحسان بمد يد العون للأيتام والمسجونين والأفراد ذوي الإعاقة، وكذلك تقديم الكثير من الخدمات.

كيفية التسجيل في منصة إحسان الخيرية:

تم وضع عدد من الخطوات التي يجب على أي فرد من أفراد المجتمع إتباعها لإتمام التسجيل في المنصة وتلك الخطوات كالتالي:

بادئ ذي بدء يعمل المواطن على تسجيل الدخول في منصة إحسان عبر الرابط الرسمي للمنصة.

كذلك يجب أن يكون المواطن له حساب شخصي على المنصة.

أيضا يشترط على المتقدم إدخال المعلومات الخاصة به من اسم وبريد إلكتروني ورقم هاتف، وذلك يجب أن يكون بشكل سليم.

يتم إرسال رمز التحقق إلى المستفيد، ويجب أن يدخله في مكانة المحدد.

كما يجب أن يقوم المواطن بتفعيل حسابة الخاص، ثم انقر على زر “تسجيل”.

معايير الحصول على معونات منصة إحسان:

يشترط أن يحمل المواطن المتقدم الجنسية السعودية، ويشترط أن يكون مقيم في السعودية بشكل دائم.

كما يجب أن يكون مسجلا في الضمان الاجتماعي المطور في المملكة.

ويمكن التسجيل في منصة إحسان الخيرية عن طريق البريد الإلكتروني.

أيضا شرط أن لا يقوم المستفيد بطلب مبلغ أكثر من 100000 ريال سعودي من “إحسان”

في النهاية تقديم ما يثبت أن المواطن لم يتم إصدار أحكام قانونية أو تنفيذية في حقة واجب علية.

كيفية التواصل مع منصة إحسان الخيرية:

يمكنك الآن التواصل مع منصة حسان الخيرية في المملكة العربية السعودية من خلال عدد من الطرق ومنها: