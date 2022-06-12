نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في منصة إحسان الخيرية ومعايير الحصول على معونات من المنصة في المقال التالي
كيفية التسجيل في منصة إحسان الخيرية ومعايير الحصول على معونات من المنصة، إن إحسان هي عبارة عن منصة خيرية وهي تأتي ضمن المؤسسات الخيرية التي أنشأتها الحكومة المملكة العربية السعودية، وتأتي مهمة المنصة في جمع التبرعات من المواطنين والعديد من المنشئات المتعددة، وتعمل المنصة على توزيع وتقسيم المعونات التي تجمعها وتعطيها للأفراد المحتاجين لمساعدتهم في سد حاجاتهم التي تحتجاها أسرهم، وتقوم إحسان بمد يد العون للأيتام والمسجونين والأفراد ذوي الإعاقة، وكذلك تقديم الكثير من الخدمات.
كيفية التسجيل في منصة إحسان الخيرية:
تم وضع عدد من الخطوات التي يجب على أي فرد من أفراد المجتمع إتباعها لإتمام التسجيل في المنصة وتلك الخطوات كالتالي:
- بادئ ذي بدء يعمل المواطن على تسجيل الدخول في منصة إحسان عبر الرابط الرسمي للمنصة.
- كذلك يجب أن يكون المواطن له حساب شخصي على المنصة.
- أيضا يشترط على المتقدم إدخال المعلومات الخاصة به من اسم وبريد إلكتروني ورقم هاتف، وذلك يجب أن يكون بشكل سليم.
- يتم إرسال رمز التحقق إلى المستفيد، ويجب أن يدخله في مكانة المحدد.
- كما يجب أن يقوم المواطن بتفعيل حسابة الخاص، ثم انقر على زر “تسجيل”.
معايير الحصول على معونات منصة إحسان:
- يشترط أن يحمل المواطن المتقدم الجنسية السعودية، ويشترط أن يكون مقيم في السعودية بشكل دائم.
- كما يجب أن يكون مسجلا في الضمان الاجتماعي المطور في المملكة.
- ويمكن التسجيل في منصة إحسان الخيرية عن طريق البريد الإلكتروني.
- أيضا شرط أن لا يقوم المستفيد بطلب مبلغ أكثر من 100000 ريال سعودي من “إحسان”
- في النهاية تقديم ما يثبت أن المواطن لم يتم إصدار أحكام قانونية أو تنفيذية في حقة واجب علية.
كيفية التواصل مع منصة إحسان الخيرية:
يمكنك الآن التواصل مع منصة حسان الخيرية في المملكة العربية السعودية من خلال عدد من الطرق ومنها:
- يمكن للمواطن السعودي التواصل مع منصة إحسان عبر رقم 8001247000 الخاص بالاستفسارات.
- ويستطيع أيضا التواصل مع المنصة إلكترونياً من خلال موقع المنصة عبر الإنترنت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية التسجيل في منصة إحسان الخيرية ومعايير الحصول على معونات من المنصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.