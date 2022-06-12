مميزات قطار الرياض  الجديد يخدم 6 مليون مواطن سعودي

مميزات قطار الرياض الجديد يعد من أهم القطارات في المملكة العربية السعودية بوجه عام إذ أنه يرتبط بين أكثر من منطقة مثل مركز الملك عبد الله المالي، مطار الملك خالد الدولي، بعض الجامعات الكبرى، مركز النقل العام ووسط المدينة أيضا، لذلك فهو طفرة كبيرة في الرياض كما أن القدرة الاستيعابية الخاصة به تتعدى مليون مواطن بينما سيتم تطويرها لتصل إلى أكثر من 3 مليون شخص.

لماذا تم إنشاء قطار الرياض؟

يعد قطار الرياض خدمة كبيرة لأكثر من 6 مليون مواطن بالمملكة السعودية كما أن الحكومة السعودية تفضل توفير القطارات بشكل متزايد إذ أنها أكثر وسائل الانتقال أمانا وأكثرهم توفيرا للوقت والجهد، ولابد من العمل على التوسع في مسارات القطارات نظرا لزيادة أعداد السكان المستمر فنجد حاليا القدرة الاستيعابية للقطار مليون شخص بينما سيتم العمل على زيادتها إلى 3 مليون شخص لسهولة الانتقال بين الجامعات والمراكز المختلفة.

محطات مميزات قطار الرياض الجديد

يربط قطار الرياض بين العديد من المناطق التي بها كثافة سكانية عالية ومن الجدير بالذكر أن له 6 مسارات تتمثل فيما يلي:

المسار الأزرق يحتوي على 26 محطة ويمر على مركز الملك عبد الله المالي ومحطة العليا، نجد طول هذا المسار 38 كم ويلتقي مع المسار الأخضر لتحويل الركاب إلى محور الملك عبد العزيز.

والمسار الأخضر يضم 12 محطة ويبلغ طوله 12.9 كم.

المسار البرتقالي يضم 32 محطة يصل بين محور طريق المدينة المنورة وسعد بن عبد الرحمن الأول.

والمسار البنفسجي يضم 10 محطات منهم 5 للتحويل بين المسارات وبعضها وهو يبدأ من محور طريق عبد الرحمن بن عوف.

أما المسار الأصفر يضم 10 محطات ويساعد في خدمة المسافرين بمطار الملك خالد الدولي.

كما أن المسار الأحمر يضم 15 محطة ويمر على العديد من المناطق الحيوية حيث يمر على جامعة الملك سعود وإستاد الملك فهد الدولي.

مميزات قطار الرياض

يضم قطار الرياض 85 محطة لهذا يعد معجزة نقل مميزة بالمملكة العربية السعودية وتتوافر به الخدمات والمميزات العديدة حيث يعتبر هذا القطار صديقا للبيئة فهو يولد 20% من طاقته عن طريق الخلايا الشمسية المزود بها، كما أن هناك مواقف عامة تابعة للمحطات لوضع سيارات الركاب بها، ويوجد به عربات تخص العائلات إلى جانب إمكانية التحكم بالعربات من خلال غرف تحكم مركزية لحماية الركاب من وقوع أي مخاطر أو حوادث فيتم فصل العربات بسهولة.