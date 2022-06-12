شروط الإقامة الدائمة والأوراق المطلوبة والرسوم في المملكة

شروط الإقامة الدائمة يبحث عنها الجميع من المقميمين او الوافدين من حيث الأوراق المطلوبة والرسوم، كما لا تشترط مدة محددة للإقامة في السعودية بعد الحصول على الإقامة المميزة، الإقامة الدائمة أو كما يطلق عليها البطاقة الخضراء السعودية، تمثل أحد التصريحات التي يحصل عليها العمالة الوافدة من المقيمين بالمملكة ويحصل معها على حق العمل والعيش بالمملكة وامتلاك الأعمال والعقارات والخروج من المملكة والعودة إليها من دون إذن مسبق واستصدار أذون زيارة للأقارب وكذلك يصبح للمقيم الحق التام في استقدام العدد الذي يريده من العمالة المنزلية، وتعمل الجوزات على تقديم كافة الخدمات الخاصة بتجديد الإقامة ربع سنوي او المؤقتة وغيرها التي يستفيد منها الوافد في البقاء بالمملكة من خلال منصة ابشر.

كما تتميز الاقامة الدائمة بالانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعاً وتسعين) سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل. ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها.

شروط الإقامة الدائمة في المملكة

يجب أن يكون لدى المتقدم جواز سفر ساري الايقل عمر المتقدم عن 21 عام. أن يكون المتقدم حاصل على إقامة نظامية بالمملكة عدم وجود للمتقدم أي سوابق جنائية وأن يكون المتقدم خالي من أي أمراض معدية كذلك التابعين. يشترط أن يكون المتقدم مكتفي من الناحية المادية في حالات المستثمرين أو صاحب كفاءات عالية والتي تحتاج إليها المملكة.

الأوراق المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة

تقديم صورة من جواز السفر. وجود نسخة ضوئية من تأشيرة دخول المملكة. ورق الإقامة السعودية ورقم الإقامة للمقيمين داخل المملكة. الأوراق الخاصة بالعنوان الوطني والتي توضح مكان السكن وكل البيانات الخاص بمحل إقامتها لتقدم بكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالتابعين. إحضار صورة من كشف حساب مصرفي معتمد. لابد من تقديم صور حديثة للمتقدم ولأسرته وللتابعين له أيضًا. بيان تعريف بالراتب موثق من جهات العمل، على أن تكون مختومة من الغرفة التجارية. وإذا كان مسجل باسم المتقدم أحد القروض فلابد رفع الأوراق الخاصة بهذا القرض، وبالضمانات المصرفية المرتبطة به. يتم قبول الأوراق والمستندات باللغة العربية الفصحى أو باللغة الإنجليزية فقط.

رسوم الإقامة الدائمة في السعودية