نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن دعم مربي المواشي بالسجل المدني 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المزارعين السعوديين عن كيفية استعلام عن دعم مربي المواشي بالسجل المدني على محرك البحث “جوجل”، وقد أطلقت وزارة الزراعة والمياه والبيئة السعودية برنامج دعم صغار مربي الماشية في كافة محافظات ومدن المملكة العربية السعودية حتى تدعم المواطنين العاملين بهذا المجال بهدف تحسين الإنتاجية والإكتفاء الذاتي من اللحوم وعدم استيرادها من خارج المملكة، ويقدم هذا البرنامج دعم مادي لمربي الماشية لمساعدتهم على الإنتاجية بشكل أكبر وتوفير لحوم وألبان بسعر مناسب إلى الشعب السعودي، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لإجراء الإستعلام عن برنامج دعم صغار مربي الماشية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التسجيل في دعم المواشي، فإلى نص المقال.

استعلام عن دعم مربي المواشي

يقوم برنامج دعم المواشي بالوقوف بجانب المزارع السعودي عن طريق مساعدات مادية وفنية بهدف إنجاح مشروعه والعمل على تطويره، ويُمكنكم الإستعلام عن دعم برنامج مربي المواشي بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة الزراعة والمياه السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الزراعة والمياه والبيئة السعودية .

. ثانياً قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثالثاً اختر خدمة الإستعلام عن دعم مربي المواشي.

رابعاً قم بإدخال كل البيانات المطلوبة مثل نوع المعاملة ورقم القيد والتاريخ.

خامساً الآن عليك إدخال رقم السجل المدني.

سادساً انقر على خيار “استعلام” حتى تظهر لك كل المعلومات عن راتب الدعم الخاص بك.

رقم دعم المواشي

أتاحت وزارة الزراعة السعودية أرقام للدعم الفني لبرنامج دعم المواشي يُمكنكم التواصل من خلاله مع فريق خدمة العملاء، فقط قم بالإتصال برقم 8002472220 وسيقوم أحد أفراد الدعم الفني بالرد عليك، فقط قم بإبلاغه بأي استفسار أو سؤال أو شكوى لديك وسيعمل على حلها في أسرع وقت ممكن

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