نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة وشروط التمديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة قد أعلنت عنه وزارة الداخلية لمن هم خارج المملكة من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، وذلك تنفيذ لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وبالتنسيق بين وزارتي المالية والداخلية، وذلك دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد وقد تم التمديد لهم بشكل آلي، وهى خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الداخلية تمكن الأفراد المقيمين من طلب تمديد تأشيرة الزيارة للاستفادة من البقاء بالمملكة، كما يمكن لحامل التأشيرة بتقديم طلب تمديد في حال مكوثه لمدة أكثر من الفترة التي تم تحديدها بالتأشيرة مع قيامه بتقديم الدليل الذي يفيد بأن الإقامة لا تزال سارية.

أو دليل أن الوظيفة لا تزال سارية بالسعودية، وجاء ذلك بعد تعليق المملكة التمديد للكثير من دول خوفا من جائحة كرونا التي أثرت على الكثير من اقتصاد المملكة، وفي حال انقضاء مدة التأشيرة وعدم مغادرة حاملها يرحل الزائر ترحيلا إجباريا أو تفرض عليه غرامة مالية تصل إلى 15 ألف ريال سعودي بحسب نوع التأشيرة والمخالفة، وتقدم الوزارة الكثير من الخدمات الخاصة بالتأشيرات ومنها طريقة تسديد رسوم التأشيرة عن طريق الصراف وغيرها الكثير.

تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة

قد أوضحت وزارة الخارجية أنه بالتعاون مع الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي وبالتنسيق مع وزارة المالية تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليا حتى تاريخ 25/4/1443هـ الموافق 30 نوفمبر 2021، كما تم إشعار المستفيدين من التمديد عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، ومرفق بالبريد المرسل نموذج التأشيرة الإلكترونية.

شروط تمديد تأشيرة الزيارة

في حاله التمديـد بتاريخ العودة قبـل فـإن التاريخ المدخل سيكون هــو آخـر تاريخ للدخول للمملكة العربية السعودية، وسيتم اعتماد التاريخ الميلادي في حال اختلافه مع التاريخ الهجري:

يجب ان تكون التأشيرة المراد تمديدها سارية المفعول ومتبقٍ على صلاحيتها أسبوع أو أقل. عدم وجود مخالفات مرورية على الزائر. وجود الزائر داخل المملكة وصلاحية جواز سفر الزائر. يجب دفع رسوم التمديد.

كما انة تحسب صلاحية الزيارة المتعددة من تاريخ الإصدار، غير ذلك يرجى مراجعة الجهة المصدرة للتأشيرة، وأكدت المديرية العامة للجوازات أن التعليمات تلزم أن لا يتجاوز مجموع التمديد عن ١٨٠ يوما، ويمكن التمديد بشكل استثنائي للأخوة اليمنيين والسورين لأكثر من ذلك، ويمكن الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية برقم الطلب من موقع وزارة الخارجية السعودية حيث تقدمها الوزارة للوافدين لتسهيل إجراءات السفر لأسرة الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث تقتصر فقط عن أقارب الدرجة الأولى حيث يمكن للمقيم في المملكة طلبها من الخارجية السعودية إلكترونيا إذا توافرت في المراد طلب الزيارة.