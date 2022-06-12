التسجيل في حملة القرشي للحج والشروط وطرق التواصل مع الشركة

التسجيل في حملة القرشي للحج هي حملة تابعة لشركة سعد القرشي الذي تمتلك الكثير من الفروع في المملكة ومع اقتراب موسم الحج يبحث الكثير عن التسجيل في الحملة وفقا لشروط تتطابق شروط الحج والعمرة، وتتميز حملة القرشي للحجاج بالعديد من المزايا كخدمة النقل فهي توفر للحجاج حافلات تنقلهم بين المشاعر المقدسة حيث ضم حملة القرشي 60 شركة مرخصة لحجاج الداخل كما توفر الحملة حافلات لنقل الحجاج حيث تستأجر أكثر من 2000 حافلة من الخارج للعمل على راحة وأمان الحجاج، ويتم التسجيل في حملة القرشي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الحج والعمرة، كما أن وزارة الحج والعمرة أعلنت عن أسعار باقات الحج للمقيمين وشروطه وخطوات التسجيل.

التسجيل في حملة القرشي للحج

تعد حملة القرشي للحج من أشهر وأعرق الحملات لتنفيذ مناسك الحج التي يتم تنظيمها سنويا في المملكة العربية السعودية، والتي لاقت استحسانا كبيرا من جميع المشاركين في المبادرة، حيث إنها تنتهي بشكل كبير من النظر في جميع أنواع المساهمين في المبادرة.

الدخول إلى المسار الإلكتروني لحجاج الداخل. الضغط على الخدمات الإلكترونية. ثم اختيار خدمة حجز الخدمات. النقر على خدمة طلب حجز وإدخال عدد الحجاج والمدينة. يتم إدخال البيانات المطلوبة من تحديد عدد الحجاج ومدينة السكن واختيار برنامج الحج المناسب ثم كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد. النقر على تسجيل الطلب. سداد الرسوم المطلوب دفعها. إصدار تصريح الحج بعد دفع الفاتورة ويُمكن طباعته.

شروط التسجيل في حملة القرشي للحج

عملت وزارة الحج والعمرة على تقديم العديد من الحملات سواء كانت حملات مجانية أو حملات مخفضة، والتي تساعد جميع المدنيين والمقيمين في أداء تكليف مناسك الحج:

إجمالي عدد الحجاج في العام الحالي 60 ألف حاج للمقيمين والمواطنين من جميع الجنسيات. يشترط أن يخلو الراغب في أداء مناسك الحج من الأمراض المزمنة. أن تكون الفئات العمرية بين 18 إلى 65 عامًا. ألا يكون المتقدم قد سبق له الحج في خلال الخمس سنوات الماضية. يجب على المتقدم التحصين من بين فئاته الثلاثة وهي: محصن ومحصن جرعة أولى ومحصن متعافي.

طرق التواصل مع شركة القرشي

التواصل من خلال الرقم المباشر وهو: 505620434، أو 125505934. الصفحة الرسمية لشركة سعد القرشي على فيسبوك. ويمكنك التواصل من على الصفحة الرسمية لشركة سعد القرشي على تويتر.

والجدير بالذكر أن تم الإعلان عن أسماء المقبولين في المرحلة الأولي للحج وقد بدأت المرحلة الثانية في يوم الجمعة الموافق 25 يونيو 2021م وستسمر حتى يوم 2 يوليو 2021م، وسوف يتم إرسال رسالة تحتوي على آخر ميعاد لاستكمال الحجز مع إمكانية إضافة مُرافق في الحجز بشرط أن تنطبق عليه الشروط