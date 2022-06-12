نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات المشترك على موقع شركة الكهرباء وكيفية إنشاء حساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات المشترك التي نوهت عنها شكة الكهرباء السعودية بضرورة تحديث بيانات المستفيدين من الكهرباء عند تغيير أي بيانات خاصة مثل رقم التليفون أو العنوان وغيرها، ويتم التحديث الكترونيا دون الحاجة الذهاب إلى الشركة توفيرا للوقت والازدحام خاصة في ظل هذه الظروف مما جعل الأمر سهلا على المشترك، وتعمل شركة الكهرباء على إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء لكافة أنحاء المملكة غير رفع معدلات توصيل الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد في المدن والقرى والتجمعات السكانية والتحسين المستمر لشبكات التوزيع لضمان أدائها بالمستوى، ويجد العديد من الاستعلامات الخاصة بالشركة ومنها خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب من رقم العداد وغيرها للتقديم الخدمة بشكل افضل.

ويمكن أنشاء حساب على موقع الشركة لتسهيل معرفة قيمة الفاتورة او الاستفسار عن انقطاع الكهرباء وأسبابه، كما ان شركة الكهرباء توضح انة يتم تركيب العداد خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ السداد، أي ستحتاج إلى نحو 7 أيام بعد السداد حتى يتم التركيب، وبحسب تجارب البعض قد تتأخر الشركة في التركيب في بعض المناطق أحيانًا لأكثر من 7 أيام وقد تصل في بعض المناطق إلى نحو 15 إلى 20 يوم انتظار.

كما عملت الشركة على تركيب العدادات الذكية في بعض الأماكن وتقدم العدادات الذكية منظومة آلية من القراءة وحتى الفوترة، وتتيح للمشترك مراقبة استهلاكه بشكل شبه لحظي، والحصول على معلومات تفصيلية لتساعده على تعديل نمطه الاستهلاكي، وتمكين المشترك من الحصول على معلومات تفصيلية لاستهلاكه من الكهرباء لتساعده على تبني نمط استهلاك مناسب، وإعادة الخدمة عن بعد، في فترة زمنية قصيرة، بدلاً من الإعادة الذاتية التي قد تستغرق وقتاً أطول.

تحديث بيانات المشترك على موقع شركة الكهرباء

يتمكن المستفيد من تحديث البيانات الخاصة به من خلال خدمة حسابي على موقع الشركة كالاتي:

الدخول إلى موقع شركة الكهرباء السعودية الإلكتروني. ثم تسجيل الدخول على الموقع واختيار أفراد. يتم كتابة رقم الهوية أو البريد الإلكتروني وكلمة المرور. الضغط على دخول والانتقال إلى حسابي. تحديث البيانات وحفظها والضغط على تحديث. ثم التحقق وتحديث البيانات.

كيفية إنشاء حساب في موقع شركة الكهرباء

الدخول إلى موقع شركة الكهرباء السعودية الرسمي. اختيار تسجيل جديد. ثم تحديد تسجيل أفراد أم تسجيل أعمال. يتم إدخال الجنسية ورقم الهوية وتاريخ الميلاد. وصول رسالة إلى الجوال بها رمز التحقق لإدخاله. يجب توفر حساب في منصة أبشر. ثم إدخال البيانات المطلوب إدخالها والموافقة على سياسة الخصوصية. النقر على “التالي”. ثم إدخال رمز التحقق الذي أُرسل إلى الجوال مرةً أخرى. استلام رسالة على البريد الإلكتروني أو الضغط على “تفعيل الحساب”. يتم تسجيل الدخول.

والجدير بالذكر أن الشركة السعودية للكهرباء توضح الهدف من تحديث بيانات المشتركين إلى تحديد طبيعة المستفيد من الخدمة الكهربائية ومعرفة إذا كان مالك مستفيد من الخدمة الكهربائية أو مالك غير مستفيد من الخدمة الكهربائية أومستأجر، كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال تطبيق الهواتف الذكية للشركة المتوفر على أجهزة أندرويد وأبل ويمكن تنزيل التطبيق من الصفحة الرئيسية لموقع شركة الكهرباء السعودية.