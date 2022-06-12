شروط تقسيط جرير للجوالات ووسائل الدفع وكيفية الشراء من جرير أون لاين

شروط تقسيط جرير للجوالات تعد من اهم الأماكن من حيث التقسيط لكونها تبيع بالتجزئة أو الجملة وأصبحت اختيار كثير من المواطنين في المملكة عند شراء هاتف أو تقسيطه، وتعمل شركة جرير في كل المنتجات الحديثة مثل الهواتف واللاب توب والأجهزة المكتبية والمدرسية وغيرها مما جعل لها شهر واسعه بين عملائها لكثرة فروعها المنتشرة حاليا في المملكة، وقد وضعت مكتبة جرير شروط وسائل الدفع عند شراء جوالات أو أي سلع اخرى ويكون التقسيط مناسب لكل شخص على حسب دخلة بطرق مريحة وسهلة السداد وتعاون جرير مع العديد من الشركات والبنوك الهامة لتقديم افضل عروض للعملاء، كما أن هذه الشركة تقوم بتوصيل الطلبات إلى عملائها في الوقت الذي يحددونه.

حيث أنها تتميز بتعاملها مع عدد كبير من أفضل شركات الشحن في المملكة وخارج المملكة وهذا كله يأتي في ظل رغبه مكتبه جرير إيصال المنتجات إلى كافه المناطق التي تتواجد في المملكة، وتختلف تكلفه الشحن من جرير حيث أنه في حال كانت المنتجات التي قام بطلبها العميل أقل من مئتين ريال سعودي في هذه الحالة تقوم المكتبة بالتوصيل للعميل مجانا، أما في حال كانت المنتجات التي قام بطلبها العميل تزيد قيمتها عن 300 ريال سعودي في هذه الحالة تكون تكلفه الشحن نحو ثلاثة ريالات سعودي.

شروط تقسيط جرير للجوالات

ألا يقل الدخل الشهرى عن 3500 ريال سعودي. يجب ألا تقل مدة عمل الموظف الحكومي عن 3 أشهر. الايقل عمر المشتري عن 21 عام ولا يزيد عن65 عام. يجب ألا تقل مدة عمل العامل بالقطاع الخاص عن 12 شهر. عروض التقسيط تبدأ من 6 أشهر إلى 24 شهر. إن قام العميل بشراء جوال سعره أقل من 1500 ريال سعودي لا يمكن إجراء عملية التقسيط. يتمكن العميل من التقسيط حتى 30 ألف ريال سعودي قيمة المشتروات.

وسائل الدفع في جرير

السداد عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة واتباع الخطوات اللازمة. فيما يمكن الدفع عبر حساب السداد. الدفع من خلال البطاقة الائتمانية. الدفع المباشر في المكتبة.

تكلفة الشحن في جرير

عند طلب طلبية قيمتها أقل من 200 ريال أو أكثر يتم توصيلها بدون أدنى رسوم شحن مجانا. بينما الأغراض الأكثر من 300 ريال سعودي يتم فرص شحن بقيمة تصل إلى 3 ريال سعودي. إذا كانت الطلبية وزنها أقل من 15 كيلو جرام يتم إلغاء رسوم الشحن. تقدم المكتبة عدة أكواد خصم يمكن استخدامها عند الشراء من الموقع أو بأخذ كوبونات من المكتبة ذاتها.

كيفية الشراء من جرير أون لاين

الدخول إلى موقع جرير الإلكتروني. ثمّ النقر على سجل الآن. يتم الدخول إلى الحساب الشخصي باسم المستخدم وكلمة السر. في حالة عدم وجود حساب يتم إنشاء حساب جديد عبر الموقع. إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة من الاسم ورقم الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني. يشترط تسجيل رقم البطاقة الائتمانية. ثم اختيار المنتجات التي تريد شراؤها.

الضغط على رمز أضف إلى العربة. نقل المنتجات والأغراض في عربة التسوق الإلكترونية. الضغط على إتمام الطلب. يحدد الموقع يوم الشحن. ثم خصم قيمة المنتجات من البطاقة الائتمانية بعد شحنها.

والجدير بالذكر أن مكتبة جرير توفر عبر موقعها على الإنترنت مجموعة متنوعة من السلع المختلفة منها مستلزمات الرسم والأشغال اليدوية والكتب بكافة أنواعها العربية والأجنبية والكمبيوتر والتا بلت ومستلزماتهم وغيرها الكثير.