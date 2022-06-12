الكشف عن الأسعار الجديدة لأسطوانات الغاز في السعودية بعد التعديل الجديد اليوم.. بالأرقام

ـ الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية في السعودية

هذا وجاءت التحديثات الجديدة الأسعار الغاز في المملكة العربية السعودية وفقًا لما أعلنت عنه شركة أرامكو السعودية بخصوص أسعار منتجات البترول الخاصة بشهر يونيو 2022 والتي تغيرت على النحو التالي:

وقد صل سعر البنزين 91 إلى 2.18 ريال سعودي، بينما سجل البنزين 95 سعر 2.33 ريال سعودي، والديزل وصل إلى 0.63 ريال سعودي، أما عن الكيروسين فسعره 0.81 ريال سعودي، ووصل سعر غاز البترول المسال إلى 0.90 ريال سعودي.

ـ سعر أسطوانة الغاز باختلاف أنواعها

ووفق ما تحدده شركة أرامكوا السعودية فإن أسعار أسطوانات الغاز تختلف في المملكة العربية السعودية باختلاف أنواعها، على النحو التالي:

كما يبلغ سعر الأسطوانة العادية حوالي 150 ريالًا سعوديًا على أن تكون من دون منظم، أما عن سعر الأسطوانة العادية مع المنظم فبلغت 180 ريالًا سعوديًا، وتبدأ أسعار الأسطوانة المملوءة بالغاز من 170 ريالَا سعوديًا فأكثر، بينما يتراوح سعر الأسطوانة الجديدة ما بين 200 إلى 400 ريالًا سعوديًا في مراكز البيع.