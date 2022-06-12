"الموارد البشرية" السعودية تصدر تحذيرا عاجلا للمواطنين والمقيمين حول هذه المخالفة الخطيرة.. تفاصيل

انت الان تتابع خبر "الموارد البشرية" السعودية تصدر تحذيرا عاجلا للمواطنين والمقيمين حول هذه المخالفة الخطيرة.. تفاصيلوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت لجانُ تسويةِ خلافاتِ عُمَّالِ الخدمةِ المنزليةِ في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إصدار عدد من القرارات، التي تقتضي إيقاع العقوبات بحق المخالفين للائحة عُمَّالِ الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

هذا وشَمِلَتِ العقوباتُ من قاموا بتمكين عمالتهم المنزلية من العمل في المنشآت، حيث يمنع النظام تشغيل العمالة المنزلية ومن في حكمهم في الأنشطة التجارية، إذْ يُعَدُّ ذلك مخالفًا لأحكام نظام العمل.

وبينت الوزارةُ للمواطنين والمقيمين خطورةَ التعاملِ أو التعاونِ بأي شكل من الأشكال مع العمالة المخالفة للأنظمة؛ وذلك لتحقيق المصلحة العامة، وتَجَنُّبِ العقوباتِ النظامية.

​​​​​​و دعت إلى الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام العمل عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم المُوَحَّد (19911).