نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “للمحتاجين” مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد طريقة التقديم والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرفت مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية بالمساعدات التي تقدمها للمواطنين السعوديين، فالمؤسسة تقدم خدمات ومساعدات متنوعة منها مساعدات مالية وغيرها علاجية وعينية أيضاً، الأمر الذي جعل من تلك المؤسسة واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية الموجودة داخل السعودية، ولذلك فيبحث الكثيرين عن طرق التواصل مع تلك المؤسسة لتقديم على طلب المساعدة، بالإضافة لتعرف على شروط الحصول على تلك المساعدات، وذلك ما سنقوم بتوضيحه لكم بالفعل من خلال هذا المقال.

للمحتاجين طريقة التقديم والحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

سنوضح لكم الآن بعض الطرق التي يمكن الاعتماد عليها لتواصل مع المؤسسة الخيرية وطلب المساعدة المالية وهي:

الصفحة الرسمية الخاصة مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد. رقم الوتساب الخاص بالمؤسسة: 966550484810+ صفحة التواصل الاجتماعي توتير: الملك فهد بن عبد العزيز. رقم التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من خارج السعودية: 920030003 عنوان المؤسسة: 38 المملكة العربية السعودية- مدينة تبوك- طريق الأمير فهد بن سلطان- بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الصيغة الصحيحة لكتابة طلب مساعدة وتقديمه للأمير عبد العزيز بن فهد

كل ما يمكن توضيحه هنا أن كتابة الطلب يجب أن يكون متناسق وقصير بعض الشئ ويكون موضح من خلال محتواه:

فالبدا بالتسمية في بداية الطلب “بسم الله الرحمن الرحيم”، وتقديم التحية للأمير عبد العزيز بن فهد والدعاء لوالده رحمه الله، البدا في سرد الطلب المرغوب فيه مع إرفاق المستندات الخاصة به، والطلب من الأمير عبد العزيز بن فهد بالنظر في الطلب المقدم والرجاء بالموافقة عليه، إنهاء الطلب بتوضيح اسم صاحب الطلب رباعي والعنوان ورقم الهاتف لتواصل.

شروط الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية

أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية ويقيم في السعودية ويحتاج للمساعدة فعلياً. تقديم الأوراق والمستندات التي توضح حاجة المواطن للمساعدة المرغوب فيها. تقديم المستندات الطبية في حالة كان طلب المساعدة متعلق بمساعدة علاجية.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بالمساعدات المقدمة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفي انتظار تعليقاتكم واستفساراتكم.