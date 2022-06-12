شروط دعم ريف للأسر المنتجة 1443 شروط برنامج دعم ريف

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن شروط دعم ريف للأسر المنتجة على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل، ومما لا شك فيه أن الحكومة السعودية قامت بجهد كبير في دعم المزارعين والعاملين بالقطاع الزراعي عبر إطلاق برامج دعم لهم، وقد أطلقت وزارة الزراعة والمياه والبيئة السعودية برنامج دعم ريف من أجل مساعدة المواطنين السعوديين من محدودي ومتوسطي الدخل الذين يمتهنوا مهنة الزراعة لتحسين الظروف المعيشية لهم وتوفير حياة كريمة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم أبرز الشروط المطلوبة واللازمة للتقديم في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة كما وضحنا لكم في مقال سابق شروط دعم ريف للعاطلين، فإلى نص المقال.

شروط دعم ريف للأسر المنتجة

تحرص الحكومة السعودية على زيادة الكفاءة الإنتاجية للمزارعين ورفع جودة الحياة الريفية من خلال تقديم مساعدات مادية، ويُمكنكم التقديم على هذا البرنامج للإستفادة من الدعم المادي على أن تتوفر فيكم شروط محددة نوضحها لكم كالتالي:

أولاً أن يكون المتقدم للحصول على الدعم الريفي سعودي الجنسية أو يكون حاملاً لبطاقة التنقل.

ثانياً أن يكون ممتهن لمهنة الزراعة.

ثالثاً يجب أن يتعدى عمر المتقدم 21 عام.

رابعاً أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري 6000 ريال سعودي.

خامساً ألا يكون المتقدم موظفاً بأحد القطاعين الحكومي أو الخاص.

سادساً لا يجوز التقديم على أكثر من 3 برامج على منصة ريف.

سابعاً الحد الأقصى للدعم المادي السنوي 54 ألف ريال سعودي.

ثامناً وجوب الحصول على وثيقة العمل الحر.

تاسعاً أن يكون للمتقدم حساب بنكي.

برنامج ريف

يُمكنكم زيارة موقع منصة ريف للإطلاع على كافة شروط التقديم للحصول على الدعم المالي لبرنامج ريف، ونوضح لكم أبرز الشروط المطلوبة كالتالي:

أولاً يجب التمتع بالجنسية السعودية.

ثانياً لا يجوز أن يكون عمر المتقدم أقل من 21 عام.

ثالثاً لا يجوز أن يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 ريال سعودي.

رابعاً يجب أن يكون قد حصل على وثيقة العمل الحر.

والآن نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم ونرجو أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم، ولأي سؤال اترك تعليق بالأسفل وسنرد عليكم في أقرب وقت ممكن