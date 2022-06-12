نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معايير التمويل الشخصي من شركة تسهيل بشكل فوري في المقال التالي

التمويل الشخصي من شركة تسهيل ، حيث تعتبر إحدى بوابات شركة المتحدة للإلكترونيات ، وهي شركة سعودية تعمل في قطاع التجزئة للأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية. تأسست عام 2003 م كشركة مساهمة مدرجة في سوق الأسهم السعودية في ديسمبر 2018، هذا وتقدم بوابة تسهيل خطط تقسيط تناسب جميع قدرات عملائها ، وتتميز الخدمة بأنها تقدم للمواطنين والمقيمين دون أي تمييز ، مع السماح للعملاء بشراء المعدات اللازمة. معايير التمويل الشخصي من شركة تسهيل يمكن للمواطنين والمقيمين الحصول على تمويل من بوابة تسهيل إذا استوفوا بعض الشروط التي وضعتها الشركة نوضح ذلك على النحو التالي: إذا كان عمر المتقدم بين 23 و 25 سنة ، يجب أن يكون قد أتم سنة كاملة من العمل في الحكومة أو القطاع الخاص. يجب أن يكون الموظفون الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا وأكثر من 60 عامًا قد خدموا المواطنين العاملين في القطاعين الخاص والحكومي لمدة لا تقل عن 3 أشهر. المقيمون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 60 عامًا والذين عملوا في نفس المكان لمدة لا تقل عن عام واحد. الدخل الشهري للمواطنين 5000 ريال ، والدخل الشهري للمقيمين لا يقل عن 8000 ريال. أن يكون مواطن أو مقيم قد تولى مهمة في هيئة معتمدة من تسهيل للتمويل. رابط حاسبة التمويل من شركة تسهيل قدمت الشركة المتحدة طريقة احتساب هامش الربح لتمويل الأفراد عبر موقعها الرسمي والموضحة أدناه: يمكنك زيارة الموقع الرسمي لشركة تسهيل ومعرفة نسبة هامش الربح بالإضافة إلى مدة التمويل ، ستصل إليك بعض المعلومات المفقودة ، بما في ذلك قيمة التمويل قم بتعبئة البيانات بناءً على المبلغ المقترض من البوابة وسيعرض الجزء العلوي من الشاشة إجمالي مبلغ السداد لقسط كل شهر ومبلغ التمويل ، بالإضافة إلى إجمالي الربح المدفوع بشكل منفصل على سبيل المثال ، المبلغ 200،000 ريال سعودي ، وسعر هامش الربح 5٪ ، ومدة التمويل الشخصي تصل إلى 60 شهرًا بلغت قيمة القسط الشهري 3،774 ريالاً ، وبلغ إجمالي مدفوعات التمويل مضافاً إليه هامش الربح 226،455 ريالاً ، وإجمالي هامش الربح المستحق 26،455 ريالاً. رابط تمويل الأفراد عبر تسهيل تقدم شركة Allied Electronics عددًا من طرق الاتصال المختلفة لعملائها ، والتي نوضحها أدناه: كما يمكنك زيارة الموقع الرسمي لبوابة تسهيل للتمويل يمكنك الاستفسار عن خطط تمويل تسهيل عن طريق الاتصال بأحد موظفي خدمة العملاء على: 920004123. عمر شويل - جدة معايير التمويل الشخصي من شركة تسهيل بشكل فوري - ثقفني

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